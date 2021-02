di Sumon Corraya

Dhaka piange padre Joseph Stephen Peixotto, missionario americano dell'Holy Cross, già rettore del Notre Dame College. Padre Cruze: “Offriva un'istruzione di qualità a tutti in questo Paese, indipendentemente da etnia, religione o casta”.

Dhaka (AsiaNews) - All'età di 87 anni è morto a Dhaka padre Joseph Stephen Peixotto, missionario americano dell'Holy Cross e grande educatore. Nel Paese da quasi 60 anni, era stato contagiato l'anno scorso dal Covid-19 e la sua salute era rimasta molto fragile.

I funerali sono stati celebrati oggi dal cardinale Patrick D’Rosario, arcivescovo emerito di Dhaka. Dopo il rito le spoglie sono state portate all'Holy Cross Retreat and Pastoral Center di Bhadun a Gazipur dove aveva chiesto di essere sepolto.

Nativo di San Francisco, nel 1962 dopo l'ordinazione sacerdotale è arrivato in quello che era ancora il Pakistan Orientale. Per 34 anni è stato insegnante di scienze e per 24 anche rettore del Notre Dame College di Dhaka, la scuola dei missionari dell'Holy Cross, considerata una delle migliori del Bangladesh. Dal 2014 era tesoriere della Notre Dame University.

“Padre Peixotto era un autentico missionario - racconta padre James Cruze, provinciale per il Bangladesh della congregazione dell'Holy Cross -. Offriva un'istruzione di qualità a tutti in questo Paese, indipendentemente da etnia, religione o casta. Attraverso il Notre Dame College ha aiutato a crescere tutto il sistema educativo del Bangladesh collaborando sia con le istituzioni governative sia con l'arcidiocesi di Dhaka”.

La sua passione per l'istruzione è stata uno dei volti del suo grande cuore: ogni volta che il Bangladesh si trovava ad affrontare catastrofi naturali, lui è stato accanto alle persone più bisognose. “Molte volte sono stato con lui a portare aiuti - ricorda padre Cruze -. Nel 1988, durante una grave inondazione, riuscì a organizzare una distribuzione quotidiana di cibo per 1600 persone rimaste senza niente. Ha aiutato economicamente anche molti seminaristi che oggi sono preti. E pure tanti altri che continuano a offrire il loro contributo alla Chiesa e alla società”.

Ieri molti ex studenti, anche musulmani, hanno reso omaggio alla sua figura. “Padre Peixotto - ha commentato Muslim Ahmad Mir, uno di loro - è stato la mia guida. Da lui ho imparato la puntualità, la disciplina e tanti insegnamenti morali che mi hanno aiutato nella vita professionale. Prego l'Onnipotente che possa anch'io trasmettere queste lezioni alle future generazioni”.