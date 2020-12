di Melani Manel Perera

Hanno girato per le strade della cittadina e nei vicini villaggi intonando canti natalizi. La parrocchia di Santa Maria e le scuole locali uniscono le forze per regalare momenti di felicità alla comunità del posto. L’entusiasmo degli studenti. Saranno donati libri e materiale scolastico alle famiglie più povere.

Colombo (AsiaNews) – “Non lasceremo che il coronavirus distrugga il significato del Natale. Vogliamo che le giovani generazioni vivano la sua tradizione e quella dei suoi canti”. È lo spirito con cui la comunità cattolica di Negombo – la “piccola Roma” – si avvicina alle festività, dice ad AsiaNews padre Manoj Fernando, un assistente parroco alla locale chiesa di Santa Maria.

Il 21 dicembre una cinquantina fra insegnanti e studenti della Sunday School of Grand Street hanno girato per le strade della cittadina nell’arcidiocesi di Colombo intonando canti natalizi (v. video): un modo per portare il Natale alle tante persone che non si possono spostare per le restrizioni sanitarie.

A causa del Covid, i fedeli non si possono riunire per celebrare le festività, e non possono recarsi a messa. Sebastian Vincent, un insegnante alla St. Nicholas Sunday School, ha spiegato che la parrocchia e le scuole locali si sono unite in uno sforzo comune per regalare un po’ di felicità alla gente in questo momento difficile.

Gli studenti hanno preparato anche degli addobbi per l’albero di Natale della chiesa di Santa Maria. Ashen Shesantha, che frequenta la classe di 9° grado, ha parlato con entusiasmo dell’esperienza di girare per la parrocchia – piccoli villaggi inclusi – cantando brani natalizi: “Ci ha reso felici vedere tante persone che ascoltavano le nostre canzoni davanti alle loro case e lungo le strade”.

Date le difficoltà attuali, la popolazione di Negombo – per lo più famiglie di pescatori – non ha potuto aiutare la parrocchia con offerte di soldi o cibo per i più poveri. P. Manoj ha detto però che la comunità cattolica sta organizzando la donazione di materiale scolastico e libri alle famiglie più bisognose; un gruppo di giovani parrocchiani si occuperà dell’iniziativa caritatevole.