Il sito AsiaNews.it compie 18 anni e lancia un nuovo servizio: dal 2 novembre dal lunedì al sabato una rassegna web per iniziare la giornata con uno sguardo complessivo su ciò di cui si parla in Asia.

Compie in queste ore 18 anni il nostro sito AsiaNews.it, presente on line dal 1 novembre 2003. E proprio in occasione di questa ricorrenza la sua offerta informativa si arricchisce di un nuovo servizio: da domani - 2 novembre 2021 - prenderà il via “AsiaToday”, una rassegna mattutina dedicata alle notizie del giorno da tutto il continente. Entro le 9 di Roma nell’edizione italiana - e poi anche nelle traduzioni in inglese, spagnolo e cinese - dal lunedì al sabato proporremo in un solo articolo una panoramica delle principali notizie d'attualità dalle diverse regioni dell’Asia. Un modo per cominciare la giornata scorrendo gli argomenti di cui si parla maggiormente sui siti di informazione del continente; un primo sguardo d’insieme curato dalla redazione di AsiaNews, per poi proseguire la nostra giornata con i consueti articoli e approfondimenti dai singoli Paesi.

Vuole essere un servizio in più ai nostri lettori, ma anche un modo per aiutare a tenere gli occhi e il cuore aperti su tutta l’Asia. Ed è anche il primo passo di una serie di nuove iniziative a cui stiamo lavorando e che a partire dalle prossime settimane vedranno la luce. Perché il cammino di AsiaNews va avanti nella sua fedeltà alla missione di raccontare l’Asia nei suoi mille volti: dall’economia alla geopolitica, dalla libertà religiosa negata ai semi di speranza seminati da tanti uomini e donne coraggiose, dalle contraddizioni dei suoi modelli politici alla vitalità delle sue Chiese e culture. Un continente e una presenza cristiana che vediamo tutti, ormai, quanto sia diventata uno snodo cruciale per il mondo di oggi. E per questo merita di essere conosciuto e amato anche attraverso modalità nuove. Giorno per giorno.