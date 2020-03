La preghiera e anche l’udienza generale, saranno trasmesse in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro. Sospesa anche la presenza dei fedeli alla messa mattutina a Casa Santa Marta.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Papa Francesco non si affaccerà domani dalla finestra su piazza san Pietro, per evitare assembramenti. Lo ha comunicato la Sala stampa della Santa Sede, aggiungendo che la preghiera mariana verrà trasmessa in diretta e che la stessa modalità sarà seguita anche per l’udienza generale.

“Relativamente agli eventi dei prossimi giorni – dice la nota vaticana - la preghiera dell’Angelus del Santo Padre di domenica 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra. La preghiera sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei fedeli”.

“L’Udienza Generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le medesime modalità”.

“Tali scelte si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla piazza, come richiesto anche dalle autorità italiane. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, fino a domenica 15 marzo sarà sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle Messe a Santa Marta. Il Santo Padre celebrerà privatamente l’Eucarestia”.