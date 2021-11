Francesco celebra messa al Cimitero militare francese di Roma. ““Mi viene in mente uno scritto, alla porta di un piccolo cimitero, al nord: ‘Tu che passi, pensa ai tuoi passi, e dei tuoi passi pensa all’ultimo passo’. Tu che passi. La vita è un cammino, tutti noi siamo in cammino. Tutti noi, se vogliamo fare qualcosa nella vita, siamo in cammino. Che non è passeggiata, neppure labirinto, no, è cammino”.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Le tombe dei caduti nelle guerre “sono un messaggio di pace: ‘Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi! Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi!”, “non ci siano economie fortificate dall’industria delle armi”. E sono anche un monito a pensare “all’ultimo passo” del cammino della vita, che sia un cammino, non “una passeggiata”, né “un labirinto”.

Papa Francesco dedica a un cimitero militare un altro 2 novembre, un’altra Commemorazione dei defunti. E’ a quello francese di Roma, sulla collina di Monte Mario. Non è la prima volta in un cimitero militare: nel 2017 ha visitato quello americano di Nettuno e nel 2014 quello di Redipuglia, in occasione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale.

L’altare è sotto una tenda, tra gli ulivi che fiancheggiano le tombe dei 1.888 soldati francesi caduti nella Seconda guerra mondiale, qui sepolti. In gran parte, 1.142, sono musulmani, provenienti dalle colonie, soprattutto dal Marocco.

Al suo arrivo, poco prima delle 11, Francesco è passato tra le lapidi - tutte uguali – ma su alcune c’è la croce, su altre la mezzaluna. Su alcune il Papa ha posato una rosa bianca,

Sono presenti numerosi fedeli. Le letture sono in francese, i canti in italiano. L’omelia è a braccio. “Mi viene in mente – dice Francesco - uno scritto, alla porta di un piccolo cimitero, al nord: ‘Tu che passi, pensa ai tuoi passi, e dei tuoi passi pensa all’ultimo passo’. Tu che passi. La vita è un cammino, tutti noi siamo in cammino. Tutti noi, se vogliamo fare qualcosa nella vita, siamo in cammino. Che non è passeggiata, neppure labirinto, no, è cammino. Nel cammino, noi passiamo davanti a tanti fatti storici, davanti a tante situazioni difficili. E anche davanti ai cimiteri. Il consiglio di questo cimitero è: ‘Tu che passi, ferma il passo e pensa, dei tuoi passi, all’ultimo passo’. Tutti avremo un ultimo passo. Qualcuno può dirmi: ‘Padre, non sia così luttuoso, non sia tragico’. Ma è la verità. L’importante è che quell’ultimo passo ci trovi in cammino, non girando in passeggiata; nel cammino della vita e non in un labirinto senza fine. Essere in cammino perché l’ultimo passo ci trovi camminando. Questo è il primo pensiero che vorrei dire e che mi viene dal cuore”.

“Il secondo pensiero - prosegue - sono le tombe. Questa gente – brava gente – è morta in guerra, è morta perché è stata chiamata a difendere la patria, a difendere valori, a difendere ideali e, tante altre volte, a difendere situazioni politiche tristi e lamentabili. E sono le vittime, le vittime della guerra, che mangia i figli della patria. E penso ad Anzio, a Redipuglia; penso al Piave nel ’14 – tanti sono rimasti lì –; penso alla spiaggia di Normandia: quarantamila, in quello sbarco! Ma non importa, cadevano… Mi sono fermato davanti a una tomba, lì: ‘Inconnu. Mort pour la France. 1944’. Neppure il nome. Nel cuore di Dio c’è il nome di tutti noi, ma questa è la tragedia della guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono con il Signore. Ma noi, che stiamo in cammino, lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre? Perché non ci siano le economie dei Paesi fortificate dall’industria delle armi? Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe: ‘Morto per la Francia’; alcune hanno il nome, poche altre no. Ma queste tombe sono un messaggio di pace: ‘Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi! Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi!’”.

“Questi due pensieri – conclude - vi lascio. ‘Tu che passi, pensa, dei tuoi passi, all’ultimo passo’: che sia in pace, in pace del cuore, in pace tutto. Il secondo pensiero: queste tombe che parlano, gridano, gridano da sé stesse, gridano: ‘Pace!’. Che il Signore ci aiuti a seminare e conservare nel nostro cuore questi due pensieri”.