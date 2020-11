Le ultime 832 contee classificate come “povere” nel Paese sono uscite da tale condizione. Raggiunti in apparenza gli obiettivi fissati da Xi Jinping. Per i critici, la soglia usata dalle autorità è troppo bassa. Cresce il gap tra città e campagne; due milioni di poveri migranti interni in più. Consumi in calo per la pandemia. Dubbi espressi anche dal premier Li Keqiang.