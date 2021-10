Taipei (AsiaNews/Agenzie) - Il governo di Taiwan ha denunciato l'incursione di 38 aerei dell'aviazione cinese nel suo spazio aereo di difesa, in quella che sarebbe stata la più massiccia prova di forza di questo genere nella lunga storia dello scontro tra Pechino e Taipei.

Secondo quanto denunciato dal ministero della Difesa di Taiwan l'azione sarebbe avvenuta in due diverse riprese il 1 ottobre, il giorno in cui ricorrevano i 72 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese. Un primo gruppo di 25 aerei comprendenti anche dei bombardieri sarebbe entrato di giorno nella parte sud-occidentale della Zona di identificazione aerea (Aidz), l'area più vicina allo spazio aereo internazionalmente riconosciuto di Taipei. I caccia di Pechino avrebbero volato nei pressi delle isole Pratas, nel Mar Cinese meridionale a poco più di 300 chilometri da Hong Kong. Un secondo gruppo di 13 aerei avrebbe poi sorvolato la stessa area in serata.

“La Cina è impegnata in maniera indecente in un aggressione militare, danneggiando la pace regionale”, ha dichiarato oggi il premier di Taiwan Su Tseng-chang. Nessun commento è giunto per il momento da Pechino, che considera Taipei una provincia ribelle.

Dall'inizio dell'anno sono fortemente cresciute le incursioni aeree della Repubblica popolare cinese nell'area di Taiwan, di cui Pechino non riconosce l'indipendenza. Ed è una strategia della tensione che oggi accompagna lo scontro sull'adesione al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp), l’accordo di libero scambio erede della Trans-Pacific Partnership (Tpp) voluta dall’ex presidente Usa Barack Obama per contrastare l’ascesa geopolitica della Cina. Taipei ha inoltrato la sua richiesta il 22 settembre, sei giorni dopo quella consegnata da Pechino.