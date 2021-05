di Sumon Corraya

Il Dipartimento forestale del governo sta creando un recinto con un giardino botanico, un centro di ricerca e una guest house in vista di un eco-parco ed eco-turismo. John Jatra, presidente del Bangladesh Garo Chhattro Songothon: “protestiamo perché vogliono sfrattarci dalla nostra foresta”.

Tangail, (AsiaNews) – Più di 50 giovani cristiani Garo hanno protestato il 9 maggio per la distruzione della foresta di Madhupur nell'area di Pachismail a Tangail. La manifestazione è stato organizzata da varie organizzazioni studentesche.

John Jatra, presidente del Bangladesh Garo Chhattro Songothon, un gruppo per i diritti degli studenti indigeni di Garo, ha affermato che il Dipartimento forestale del governo ha recentemente inaugurato la creazione di un recinto, un giardino botanico, un centro di ricerca e una guest house in vista di un eco-parco ed eco-turismo che influenzeranno gravemente le foreste e le persone che vi vivono. “Protestiamo con forza - ha detto - per il progetto del lavoro del Dipartimento forestale nella foresta. Invece di salvare la foresta, vediamo che il Dipartimento la sta distruggendo". Con rabbia ha aggiunto: “Il governo del Bangladesh ha accolto milioni di rifugiati Rohingya del Myanmar, ma le comunità indigene del Bangladesh stanno affrontando una congiura del Dipartimento forestale. Vogliono sfrattarci dalla foresta”.

Secondo una fonte locale, sono numerose di persone, tra cui 25mila indigeni, che vivono in 44 villaggi all'interno della foresta di Madhupur. Solo 30 anni fa, la foresta abbondava di scimmie, scimmie hanuman, scoiattoli, cervi, galline, istrici, lepri, cinghiali, sciacalli, gatti pescatori, zibetti, lucertole e diversi tipi di serpenti tra cui grandi pitoni e uccelli. Ma oggigiorno sono molto rari da vedere.

John Jatra ha chiesto anche che solo i Garo possano prendersi adeguatamente cura di questa foresta invece del personale del Dipartimento forestale. Ha chiesto di interrompere la costruzione di opere in costruzione nella foresta.

Un altro leader studentesco, Alik Mree, segretario generale del Bangladesh Adivasi Chatra-Sangram Paris, ha detto ad AsiaNews che il Dipartimento forestale sta costruendo un recinto nella foresta e sta sviluppando il turismo. Di conseguenza, migliaia di esistenze degli indigeni Garos sono state colpite. “Il Dipartimento forestale – ha spiegato – sta creando un recinto e sviluppa l'ecoturismo. All'interno del recinto ci sono circa 50 tombe. Abbiamo chiesto di interrompere questo tipo di lavoro durante la protesta". Ha anche chiesto di interrompere il lavoro di sviluppo del dipartimento del Parco forestale, che è responsabile della cura della foresta.

Un sacerdote cattolico che non vuole essere nominato, ha detto ad AsiaNews che è vero che la vita dei cristiani indigeni di Garo sarà pesantemente colpita, ma il lavoro di sviluppo in corso è condotto dall'ufficio forestale del governo. È una questione delicata, quindi nessuno dei responsabili della Chiesa ha intenzione di protestare.