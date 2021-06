di Shafique Khokhar

Nei villaggi più isolati di Gharo e Gadap Town lanciata la campagna "Un acro per le donne". Permetterà di migliorare le condizioni di vita delle famiglie del luogo. Promosse moderne tecniche di lavoro. Nuovi strumenti per gli orti affidati alle coltivatrici.

Karachi (AsiaNews) – Caritas Pakistan Karachi, nell'ambito di un progetto per la salvaguardia delle piccole proprietà agricole, ha avviato la campagna “Un acro per le donne” per i villaggi più isolati dell'area di Gharo e Gadap Town, nella provincia del Sindh. L'iniziativa è accompagnata dall'apertura di un Centro comunitario per il sostegno agli agricoltori.

Nei villaggi le donne coltivano nei propri orti verdura per il sostentamento, difendendosi così dalla fame e dalla malnutrizone. La Caritas ha distribuito loro kit di giardinaggio e sementi, concime biologico e attrezzi, e ha insegnato loro i sistemi per adattarsi al cambiamento climatico.

“Lavoriamo alle dipendenze del proprietario e ci resta molto poco per soddisfare i nostri bisogni. Ma ora grazie all'aiuto della Caritas abbiamo una vita migliore”, racconta Puja Shamoo, 52 anni, una coltivatrice che vive a Gharo. Puja spiega che Caritas Pakistan ha formato e incoraggiato queste donne a coltivare negli orti cibo fresco e sano non solo per loro stesse, ma anche per venderlo e generare reddito a sostegno della famiglia e dei bambini.

Il 9 giugno è stato inoltre aperto ufficialmente il Centro comunitario che ha lo scopo di aiutare queste persone a rispondere in maniera appropriata ai propri bisogni, con l'assistenza di persone preparate. Si tratta di un'iniziativa significativa dal momento che questi villaggi si trovano nell'interno del Sindh, molto lontani da Karachi, e dunque non avrebbero a disposizione altre opportunità. Per questo gli abitanti sono molto soddisfatti e hanno fiducia nel fatto che la novità li aiuterà a ottenere una maggore sicurezza economica. Il Centro ha anche l'obiettivo di offrire ai coltivatori locali un luogo di incontro per discutere i loro problemi.

Inaugurando il progetto Mansha Noor, segretario esecutivo di Caritas Pakistan Karachi, ha detto che l'obiettivo del Centro è offrire servizi su misura per i bisogni della comunità. Lo ha definito “un luogo di accesso alla conoscenza, di formazione interattiva e di collaborazione tra agricoltori e con altri soggetti”.

Da parte sua Raza Burfat, il presidente dell'Ahsan Raza Goth Farmer Group, ha ringraziato la Caritas per questa iniziativa che aiuterà i piccoli agricoltori con indicazioni e servizi per migliorare le proprie tecniche di coltivazione.