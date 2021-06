Singapore (AsiaNews/Agenzie) - Il governo locale ha deciso di bloccare gli arrivi dei viaggiatori provenienti dal Guangdong, dove i casi di Covid-19 sono in aumento. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute Ong Ye Kung.

A partire da domani chi passa per la provincia cinese nei 21 giorni precedenti non potrà entrare a Singapore. I cittadini singaporiani, i residenti a lungo termine e i viaggiatori frequenti dovranno sottoporsi invece a un test diagnostico al loro arrivo all’aeroporto di Changi e poi rispettare una quarantena di sette giorni. Tutti gli altri viaggiatori provenienti dalla Cina, invece, dovranno semplicemente sottoporsi a un test Pcr.

Il Guangdong è considerato uno dei centri manifatturieri più importanti della Cina; da fine maggio è l’epicentro di una nuova piccola ondata di casi di Covid-19. Nell’ultimo periodo si sono registrati più di 50 casi, alcuni quartieri sono in lockdown e chiunque voglia lasciare la provincia deve mostrare un test negativo effettuato nelle ultime 72 ore.

Anche in altri Paesi del sud-est asiatico i casi di coronavirus continuano ad aumentare. In Malaysia il bilancio dei morti totali ha superato le 3mila unità. Le autorità sanitarie hanno sollevato preoccupazioni soprattutto riguardo le infezioni che coinvolgono i bambini. Nei giorni scorsi si sono registrate le morti di tre minori sotto i cinque anni: tante quante se ne sono rilevate in tutto il 2020. Tra gennaio e maggio, 27 bambini sono stati trattati nei reparti di terapia intensiva. L’anno scorso erano stati solo otto. Il mese scorso Singapore aveva avvertito riguardo lo sviluppo di alcune varianti simili a quella indiana che colpirebbero in prevalenza in più piccoli.

Ieri in Malaysia si sono registrati 8mila nuovi casi. Dopo il picco di 9.020 nuovi contagi del 29 maggio, Kuala Lumpur ha imposto un lockdown di due settimane, che resterà in vigore fino al 14 giugno.