Tokyo (AsiaNews/Agenzie) – Il Giappone importa l'Ebola ed altri virus letali, per preparare kit diagnostici e proteggere al meglio i suoi cittadini in vista dei prossimi eventi sportivi internazionali: la Coppa del mondo di rugby di quest'anno ed i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Gli scienziati studieranno gli agenti patogeni nei sobborghi della capitale, dopo che un sindaco ha approvato i test nonostante le obiezioni dei residenti.

Masaru Fujino, sindaco di Musashimurayama, ieri ha tenuto colloqui con Takumi Nemoto, ministro della Salute, del lavoro e del welfare. I due hanno convenuto che il Paese debba sapere di più sui virus che causano febbri emorragiche, come Ebola, Lassa, Marburg, Crimea-Congo e Sud America. Gestito dall'Istituto nazionale malattie infettive (Niid), il laboratorio locale è l'unica struttura giapponese classificata a livello di sicurezza biologica quattro (Bsl4).

"Abbiamo raggiunto un buon livello di conoscenza in materia", ha dichiarato il ministro Nemoto ai giornalisti dopo l'incontro. "Questo – ha aggiunto – è un importante passo avanti verso la protezione". Il governo conta di ottenere i rari virus da laboratori stranieri in un mese o due. Il ministero si è impegnato a riferire all'amministrazione locale su eventuali incidenti nel laboratorio di Musashimurayama e, in caso, a prendere in considerazione la possibilità di trasferirlo altrove.

I residenti di Tokyo ovest hanno espresso la loro opposizione alla proposta durante gli incontri pubblici organizzati dal ministero, il più recente dei quali si è tenuto a maggio scorso. La struttura di ricerca in cui si svolgeranno i test è stata costruita nel 1981 e gli abitanti sono da tempo preoccupati per l'esposizione ai virus attraverso prese d'aria, una cavia in fuga il collasso del terremoto a causa di un terremoto. Tuttavia, scienziati ed esperti del ministero sottolineano che le febbri emorragiche possono essere trasmesse solo attraverso il contatto tra esseri umani, quindi l'esposizione all'aria non rappresenta un rischio.