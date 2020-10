Stoccolma (AsiaNews/Agenzie) – Il presidente Xi Jinping nei panni di Batman, l’eroe dei fumetti, ma soprattutto come “Bat-man”, “uomo-pipistrello”, l’animale sorgente – come dicono molti scienziati – del virus che ha creato la pandemia che sta prostrando il mondo.

Quello di Xi come “Bat-man” è un poster creato da un artista che si pubblica le sue opere su un sito “Iron Art Works”. Da mesi il poster è esposto in diversi ristoranti di Stoccolma e le sue immagini hanno fatto il giro del mondo.

Ma in questi giorni, un influencer, un certo Bryanboy, ha trovato che il poster sia “razzista” perché induce la gente a disprezzare gli asiatici.

La risposta dell’autore non si è fatta attendere, spiegando che egli dipinge spesso leader mondiali in modo ironico. “La mia intenzione – ha detto si Instagram – era solo per prendere in giro Xi e il Partito comunista cinese, non di fare un commento razzista che offenda la gente. Magari, per caso, l’ho fatto e mi scuso di nuovo se voi lo percepite in questo modo”.

È ormai evidente che è proprio la struttura piramidale della catena di potere del Partito comunista cinese (Pcc) ad aver causato la diffusione mondiale del virus. Scoperto a Wuhan già nel novembre 2019, il Partito ha fatto tacere dottori e scienziati che ne denunciavano la presenza e ha ritardato fino al 20 gennaio 2020 l’annuncio della trasmissione da uomo a uomo. Oltre al Pcc, molti Paesi criticano pure l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si sarebbe piegata ai voleri di Xi Jinping.

Lo scorso maggio, almeno 194 Paesi membri dell’Oms ha votato una risoluzione per lanciare “al più presto” un’inchiesta indipendente sull’origine della pandemia. Ma Pechino sta ritardando l’inizio dell’inchiesta e non ha dato ancora l’approvazione sulla composizione del team che dovrebbe raccogliere studiare i dati a Wuhan, epicentro della pandemia.