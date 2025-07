di Santhos Digal

Diocesi mobilitate con reti di solidarietà e assistenza. Dai pasti caldi distribuiti dalla Perpetual Help Kitchen ai rifugi offerti nelle parrocchie di Manila e Quezon City. Sacerdoti, volontari e istituzioni come l’Adamson University si fanno prossimi ai più colpiti. Maria Teresa, madre di una vittima: "Non siamo stati abbandonati".

Manila (AsiaNews) - Tempeste e piogge incessanti continuano a imperversare da giorni sulle Filippine. Un'emergenza che vede la Chiesa mobilitata per aiutare le persone colpite dalle condizioni meteorologiche avverse. “Una tempesta non può abbattere un cuore pieno di speranza", ha affermato Maria Christina, volontaria della Perpetual Help Kitchen, gestita dai sacerdoti redentoristi. "Scegliamo comunque di credere nella bontà, negli altri e in Dio”.

La Perpetual Help Kitchen, legata al Santuario Nazionale di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, conosciuto come Chiesa Redentorista lungo Roxas Boulevard a Baclaran, Parañaque, ha iniziato a fornire pasti alle persone colpite nella città e nei dintorni. Ieri sera la donazione di pasti caldi ha avuto un ampio riscontro in alcuni centri di distribuzione a Baclaran, ha raccontato Maria Christina. Il Santuario è stato ringraziato per lo sforzo collettivo di volontari, lavoratori, sacerdoti, seminaristi e giovani. “Siamo riusciti a distribuire riso e pollo a 584 persone”.

Il vescovo di Cubao Elias Ayuban Jr. ha visitato i centri di distribuzione e ospitalità delle persone sfollate nel distretto di Roxas a Quezon City per verificare personalmente le condizioni delle persone che qui hanno trovato rifugio nella chiesa della Santa Famiglia. “La presenza del vescovo porta conforto e ci ricorda che nei momenti di crisi la Chiesa si erge come rifugio di speranza, compassione e cura”, ha detto il parroco p. Marvin B. Pajarillaga.

Maria Teresa Batistis ha perso il figlio maggiore, Fhilton John Batistis, annegato nell’alluvione causata dagli effetti del tifone Crising. Ha detto che, nonostante ciò che la sua famiglia ha sofferto, la sua fede in Dio resta intatta. “Tutte le prove che mi sono state date le ho accettate con leggerezza nel cuore. Ricevo speranza dal Signore”. Batistis ha pregato Dio per avere il coraggio di crescere gli altri due figli. Nel raccontare l’episodio, ha detto che Fhilton era uscito di casa il 21 luglio ed era stato sorpreso dal repentino innalzamento dell’acqua nella zona “Calvary” di Damayang Lagi, Quezon City. Il suo corpo non è stato subito ritrovato. A causa delle difficoltà nelle ricerche, Batistis si è affidata alla preghiera presso Nostra Signora del Monte Carmelo per chiedere aiuto nel ritrovare il corpo del figlio.

Ventiquattro ore dopo, il corpo di Fhilton è stato ritrovato sulla spiaggia di Navotas. Maria Teresa e il marito Edwin sono molto grati alle persone e alle istituzioni che hanno aiutato la loro famiglia. “Anche se è stato terribile per la nostra famiglia, ringrazio comunque Dio. Qui vedo persone che ci amano, che amano mio figlio. Non siamo stati abbandonati, siamo stati aiutati”, ha detto.

Il vescovo Ayuban ha espresso personalmente la sua vicinanza alla famiglia Batistis, che si è temporaneamente rifugiata presso la Basilica Minore del Santuario Nazionale della Madonna del Monte Carmelo, che ad aprile ha celebrato il 50esimo anniversario della sua costituzione come parrocchia nel 1975. “Siamo un’unica famiglia. Pertanto, se uno dei nostri fratelli o sorelle ha bisogno di aiuto, siamo pronti a collaborare, compatire e contribuire con tutto ciò che possiamo per alleviare le loro sofferenze”, ha dichiarato il vescovo. Fhilton, studente della Basilica, è tra i sette morti causati dal monsone da sud-ovest, secondo quanto riportato dal Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi (NDRRMC), insieme a otto persone dispersi e sette ferite per le stesse cause.

L’Adamson University, istituzione cattolica vincenziana e centro riconosciuto per la qualità dell’istruzione a Manila, sta raccogliendo donazioni per le persone colpite dal monsone Crising (nome internazionale: Wipha). Le piogge hanno colpito milioni di filippini, in particolare nelle aree a bassa quota, causando enormi danni all’agricoltura e alle infrastrutture. Il presidente p. Daniel Franklin E. Pilario ha dichiarato che anche un piccolo gesto di gentilezza può avere un impatto significativo. L’Adamson University ha lanciato la propria “Vincentian Foundation” come campagna a sostegno delle famiglie colpite dall’attuale alluvione causata dalle piogge torrenziali a Metro Manila e nelle regioni vicine.

“Siamo sopraffatti dalla generosità dimostrata da singoli, gruppi e imprenditori. Vi ringraziamo sinceramente per la vostra generosità”, ha detto p. Pilario. “Stiamo ancora accettando donazioni in denaro e in beni, poiché 120 famiglie si trovano ancora alloggiate all’interno del campo coperto della Vincentian Foundation Bamboo Housing a Bagong Silangan, Quezon City”.

La parrocchia del Santuario del Santo Cristo, arcidiocesi di Manila, ha accolto più di 130 famiglie, per un totale di oltre 300 persone. Anche la comunità del Santo Cristo desidera esprimere la propria gratitudine a coloro che hanno donato per gli sfollati. "La nostra parrocchia continua ad accogliere famiglie e persone colpite dalle piogge incessanti”, ha detto Joaquin Miguel Castillon, volontario parrocchiale e Coordinatore Nazionale del Movimento Giovanile Domenicano. La parrocchia continua a offrire rifugio temporaneo agli individui e alle famiglie colpite.

Testimonianze che dimostrano quanto tutti possono aspettarsi che la Chiesa sia sempre aperta, per ogni problema o disastro, per aiutare e rispondere a chi è nel bisogno. “Preghiamo affinché tutti siano al sicuro e ci protegga da ogni pericolo. Cristo Santo, luce del mondo, abbi pietà di noi”, ha concluso Joaquin Miguel Castillon.