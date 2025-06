di Santhos Digal

In corso la NYD, dal tema "Youth Empowerment for Nation Building". Le famiglie locali ospitano i giovani da tutte le diocesi filippine e 22 organizzazioni cattoliche. Tappa verso l'appuntamento di Seoul 2027. Intanto nel Concistoro di oggi Leone XIV ha annunciato che Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis saranno proclamati santi il 7 settembre, Peter to Rot il 19 ottobre nella Giornata missionaria.

Naga (AsiaNews) - I giovani hanno bisogno di una formazione continua per rafforzare la loro fede e servire al meglio la Chiesa e la società. È quanto ha affermato mons. Rex Andrew C. Alarcon, arcivescovo di Caceres, l’11 giugno, presiedendo la messa di apertura della Giornata Nazionale della Gioventù (NYD) 2025 a Naga, provincia del Camarines Sur, nella regione di Bicol. L'arcidiocesi ospita l'evento dal 10 al 14 giugno, che conta 10mila partecipanti da tutte le diocesi delle Filippine e da 22 organizzazioni giovanili.

La versione nazionale della Giornata della Gioventù è iniziata nel 1986, su iniziativa della Conferenza Episcopale delle Filippine (CBCP). Da allora, l'evento ha celebrato la fede e l'unione dei giovani; l'ultima NYD a Cebu City nel 2019 aveva attirato circa 20mila persone. Il tema di quest'anno è “Youth Empowerment for Nation Building”. Esso sottolinea l'importanza vitale dei giovani nel determinare il corso della nazione, con fede, ottimismo e spirito di servizio. “È bene chiedersi: a che punto siete nel vostro viaggio, nel cammino della vostra vita, e dove siete diretti dopo la Giornata Nazionale della Gioventù, o quale svolta significativa potreste prendere dopo questa esperienza?”, ha chiesto mons. Alarcon. Sottolineando che si diventa seguaci di Gesù non per ciò che si ha, ma per sogni, aspirazioni e esperienze di fede condivise. Tratti che fortemente caratterizzano i giovani filippini cattolici.

La prima giornata è iniziata con una sessione formale di benvenuto e orientamento. I delegati sono stati accolti calorosamente dagli organizzatori locali, dai leader parrocchiali e dai volontari. Uno dei momenti più toccanti dell’avvio è stata la presentazione dei delegati alle rispettive famiglie ospitanti. Queste famiglie, che hanno generosamente aperto le loro case e i loro cuori, forniranno ai delegati non solo un riparo, ma anche un legame più profondo con la comunità e la cultura locali. Trascorrendo con i giovani accorsi da tutte le Filippine significativi momenti di condivisione della quotidianità. La comunità locale diverrà, poi, universale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Seoul, Corea del Sud, nel 2027.

Una delle attrazioni del NYD è la mostra fotografica di Nostra Signora di Peñafrancia e dei suoi devoti bambini intitolata “Imagenes”, allestita dai volontari della Commissione per le Comunicazioni di Caceres in collaborazione con SM City Naga. “La mostra fotografica è una celebrazione della fede, della speranza e dell'unità nel cuore di NYC. Ogni immagine racconta una storia: la preghiera, la perseveranza e l'amore duraturo tra Nostra Signora di Peñafrancia e i suoi devoti figli”, ha detto il direttore della Commissione, p. Francis A. Tortilla.

June A. Tolentino, delegata per i giovani dell'arcidiocesi di Lipa, ha rafforzato il suo impegno nella missione di fede, partecipando alla NYD 2025. “Con questa Giornata siamo chiamati a riunirci come una vibrante comunità di giovani cattolici, pronti a gioire nella speranza”, ha aggiunto. “Questa è una celebrazione che ci avvicinerà non solo gli uni agli altri, ma anche a Cristo. È più di un semplice evento; è un incontro sacro, un pellegrinaggio condiviso e un'espressione gioiosa della nostra fede".

Shiekeena Micah Atienza, dell'arcidiocesi di Manila, ha dichiarato: "Mentre partecipo alla Giornata di quest'anno come guida della Crociata di Maria Ausiliatrice, porto con me le voci, le speranze e le preghiere dei giovani che accompagniamo”. “Mi aspetto che questo sacro appuntamento sia un momento di incontro più profondo con Cristo, una celebrazione della fede vibrante dei giovani filippini e uno spazio in cui possiamo discernere con gioia il nostro ruolo nella costruzione di una Chiesa che ascolta, accompagna e invia”, ha continuato Atienza. “Credo che la NYD non solo ci formerà, ma ci trasformerà in coraggiosi testimoni e umili servitori, camminando gli uni con gli altri verso la santità”.

Intanto oggi dal Vaticano è giunto un annuncio molto atteso dai giovani di tutto il mondo: durante il Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione di beati, tenutosi nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico vaticano, Leone XIV ha annunciato che i beati Pier Giorgio Frassati (1901-1925) e Carlo Acutis (1991-2006) saranno proclamati santi insieme durante una cerimonia che avverrà il 7 settembre. La canonizzazione di questi due volti significativa della santità giovanile era stata già annunciata da papa Francesco, ma in due date diverse che è stato necessario modificare a motivo della morte di Bergoglio, il 21 aprile scorso. Nello stesso Concistoro è stata fissata anche la data della canonizzazione del catechista Peter To Rot, il primo santo della Papua Nuova Guinea: avverrà il 19 ottobre nella Giornata missionaria mondiale, in una cerimonia durante la quale verranno proclamati santi anche altri sei beati tra i quali Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico di Mardin, morto durante il genocidio del 1915, e Bartolo Longo, fondatore del santuario mariano italiano di Pompei.