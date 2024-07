Le notizie di oggi: in India Delhi resta in carcere Arvind Kejriwal, chief minister e leader di un partito d'opposizione. Pyongyang manda una delegazione militare in Russia, primo incontro dopo il vertice Putin-Kim. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi: "infondate" le accuse NATO sugli aiuti a Mosca nella guerra in Ucraina. Arcivescovo siriaco ricorda la resilienza dei cristiani iracheni dopo dieci anni dalla persecuzione dell'ISIS.

FILIPPINE

Le Filippine "manterranno la nostra posizione" nella disputa con Pechino sul Mar Cinese Meridionale, ha dichiarato oggi un alto funzionario della sicurezza, a otto anni dalla sentenza internazionale contro le rivendicazioni cinesi nella contesa territoriale. Le tensioni sulla strategica via d'acqua, passaggio chiave per il commercio marittimo, sono aumentate negli ultimi 18 mesi a seguito di una serie di scontri, il più grave è avvenuto il 17 giugno.

INDIA

Nonostante la Corte Suprema indiana gli abbia concesso ieri la libertà provvisoria per un caso di frode, il leader di un partito dell'opposizione e chief minister di Delhi Arvind Kejriwal rimarrà in carcere a causa del suo arresto in un altro caso. Kejriwal è stato arrestato a marzo dall'Enforcement Directorate (ED), l'agenzia indiana per la lotta al crimine finanziario, per presunta corruzione nella politica di vendita di alcolici della città.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha inviato una delegazione militare in Russia. Secondo la Corea del Sud questo rappresenterebbe una violazione delle sanzioni Onu se la cooperazione con Mosca portasse a un aumento della potenza militare di Pyongyang. Si tratta del primo incontro militare tra i due Paesi da quando hanno firmato il "Trattato sul partenariato strategico globale" durante il vertice del mese scorso tra Vladimir Putin e Kim Jong Un.

CINA

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha definito "infondate" le accuse della NATO, secondo cui Pechino starebbe aiutando la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Parole giunte poche ore dopo che i leader degli Stati membri della Nato riuniti a Washington DC e hanno rilasciato una dichiarazione sulla guerra, accusando la Cina di essere un "sostenitore decisivo" della Russia.

IRAQ

Un decennio dopo che i militanti dell'ISIS li hanno cacciati dalla loro patria, la comunità cristiana irachena ha mostrato una resilienza incrollabile, Come descritto dall'arcivescovo siriaco cattolico Nizar Semaan di Adiabene, durante una conferenza online organizzata da Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN). "L'ISIS ha cercato di sradicarci, ma ha fallito", ha detto.

ARMENIA

Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pašinyan, ha avuto un colloquio telefonico con il neo-eletto presidente dell’Iran, Masud Pezeshkyan, come ha reso noto l’ufficio stampa del governo di Erevan. Si è trattato di un messaggio di congratulazioni per la vittoria alle elezioni e “conferma di tutti gli accordi tra i due Paesi”, impegnandosi a incontrarsi di persona quanto prima.

RUSSIA

Il periodo delle vacanze in Russia prevede per alunni e studenti periodi di esercitazioni nei “centri di formazione patriottica e militare”, in cui si insegna ai ragazzi a lanciare le granate e affrontare combattimenti ravvicinati, i cosiddetti centri Avangard ideati dall’ex-ministro della difesa Sergej Šojgu; attualmente ne sono stati aperti oltre 100 in tutto il Paese.