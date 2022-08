di Nirmala Carvalho

Bangkok (AsiaNews) – Il 22 agosto presso il santuario del beato Nicholas Bunkerd Kitbamrung a Bangkok si apre ufficialmente la Conferenza generale con cui la Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia (Fabc) celebra i 50 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1970 in occasione della visita di Paolo VI a Manila quando per la prima volta - nel solco del Concilio Vaticano II - i vescovi del Continente si ritrovarono insieme. “E per un'altra strada” (Mt. 2,12) è il tema scelto per questo appuntamento che giunge due anni dopo l’anniversario a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.

Quella del 22 agosto sarà la sessione inaugurale che vedrà gli interventi del card. Charles Bo, arcivescovo di Yangon e presidente della Fabc, del card. Oswald Gracias, arcivescovo di Mumbai e coordinatore di questa Conferenza generale, e del card. Kriengsak Kovitvanit, arcivescovo di Bangkok. L'evento sarà trasmesso in diretta online sul sito dell’evento fabc2020.org e sui canali YouTube e Facebook della Chiesa thailandese. Dopo questo primo momento la Conferenza che celebra i 50 anni della Fabc proseguirà in presenza a Bangkok dal 12 al 30 ottobre 2022, con la sessione di lavori vera e propria che vedrà la partecipazione di 250 delegati tra vescovi, sacerdoti, religiosi e laici.

“Il compito di fondo di questa Conferenza generale – scrive in una nota mons. Allwyn D’Silva, vescovo ausiliare di Mumbai e segretario aggiunto del Comitato organizzatore - sarà quello di riflettere su alcune domande chiave: come può la Chiesa in Asia continuare a diventare la buona notizia alla luce delle realtà emergenti? Come può la FABC servire e sostenere più efficacemente i vescovi e le loro Conferenze episcopali in Asia? Quale contributo può portare alla Chiesa un rinnovato apprezzamento delle benedizioni e delle ricchezze dell'Asia? Come può la Chiesa in questa parte del mondo contribuire a un’Asia migliore? Quale contributo può offrire la Chiesa in Asia alla Chiesa universale?”.

Mons. D’Silva ricorda anche le parole che nel novembre 2019 papa Francesco, durante la sua visita in Thailandia, pronunciò in vista di questo appuntamento. “È un'occasione propizia – disse il pontefice - per rivisitare quei 'santuari' dove sono custodite le radici missionarie che hanno lasciato il segno in queste terre, per lasciarsi guidare dallo Spirito Santo sulle orme del nostro primo amore e per accogliere con coraggio, con parresia, un futuro che voi stessi dovete contribuire a sviluppare e creare. In questo modo, sia la Chiesa sia la società asiatica beneficeranno di un'azione evangelica rinnovata e condivisa...".

“Con questo spirito - commenta il segretario aggiunto del Comitato organizzatore - fedeli alla chiamata missionaria della Chiesa, intraprendiamo questo viaggio come Chiesa in Asia insieme a tutti i popoli dell'Asia, cercando di rinvigorire lo spirito evangelico attraverso nuovi percorsi per la gloria di Dio. Tutta la Chiesa in Asia è invitata a pregare per questo evento che offrirà le linee guida alla Chiesa per i prossimi dieci anni”. A questo scopo il Comitato organizzatore ha preparato una speciale preghiera e una canzone (initiolata "Benedetto il nostro Dio che cammina con noi") che fino alla fine del mese di ottobre nelle parrocchie di tutto il continente accompagneranno questo evento.