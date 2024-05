Le notizie del giorno: tre indiani arrestati in Canada per l'omicio dell'attivista sikh Hardeep Singh Nijjar. Iniziata la missione della sonda cinese che dovrebbe prelevare campioni dal lato nascosto della Luna. Kishida in Brasile firma con Lula un accordo di cooperazione sulla protezione dell'Amazzonia. In Uzbekistan sarà restaurato il più antico manoscritto del Corano risalente al VII secolo.

EGITTO-GAZA

Ad appena 15 km da Rafah, la città di Gaza affollata di palestinesi su cui pende la minaccia dell’offensiva israeliana, sta sorgendo Sisi City, una nuova città egiziana che prenderà il nome del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Ad annunciarlo è stato l'uomo d'affari e leader delle milizie del Sinai Ibrahim al-Organi, chiacchierato a causa delle somme esorbitanti che le sue società fanno pagare ai palestinesi che fuggono dalla guerra verso l'Egitto e ai camion di aiuti che entrano nell'enclave. Sisi City sorgerà sul sito di al-Arjaa, un villaggio a sud di Rafah adiacente al confine tra Egitto e Israele.

INDIA-CANADA

Tre cittadini indiani sono stati arrestati e incriminati in Canada per l'uccisione del leader separatista sikh Hardeep Singh Nijjar, 45 anni, avvenuta a Vancouver nel giugno scorso. Il sovrintendente Mandeep Mooker ha detto che i tre sospetti sono Karan Brar, 22 anni, Kamal Preet Singh, 22 anni, e Karan Preet Singh, 28 anni, tutti e tre residenti a Edmontom. La polizia canadese ha aggiunto che le indagini proseguono, anche per quanto riguarda i "collegamenti con il governo indiano".

CINA

La Cina ha lanciato in orbita ieri la sonda lunare Chang'e-6 per una missione di 53 giorni che per la prima volta dovrebbe raccogliere campioni di materiali dalla superficie del lato nascosto della Luna. Si tratta di un nuovo passo del programma cinese che mira a inviare una missione con un equipaggio sulla Luna entro il 2030. Gli scienziati sostengono che i crateri del lato nascosto della Luna - invisibile dalla Terra, perché non cattura mai i raggi del Sole - sono meno coperti da antiche colate laviche; per questo i suoi materiali potrebbero aiutare a capire meglio come si sia formato il satellite terrestre.

GIAPPONE-BRASILE

Nel corso di un vertice tenuto a Brasilia il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva hanno siglato un accordo per rafforzare gli sforzi per combattere il cambiamento climatico, anche attraverso il potenziamento della protezione della foresta amazzonica. La Green Partnership Initiative prevede contributi finanziari e assistenza per la rigenerazione di terreni agricoli degradati per prevenire la deforestazione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

CAMBOGIA-ARABIA SAUDITA

Decine di donne cambogiane trafficate per lavorare come domestiche in Arabia Saudita chiedono che la loro ambasciata provveda a farle tornare in patria. Il ministero del Lavoro della Cambogia ha confermato che 51 delle donne si trovano nella città portuale di Gedda, sul Mar Rosso, 15 nella capitale Riyadh e 12 a Dammam, sulla costa del Golfo Persico.

RUSSIA- ASIA CENTRALE

Dopo le recenti espulsioni di migranti tagichi dalla Russia e gli assembramenti negli aeroporti con rimpatrio di molti, il ministero degli esteri del Tagikistan ha inviato una nota di protesta all’ambasciatore russo a Dusanbe, lamentando “i numerosissimi casi di relazione fortemente negativa” verso i connazionali. Anche Kirghizistan e Uzbekistan consigliano ai propri cittadini di non recarsi in Russia.

UZBEKISTAN

Il più antico manoscritto del Corano, il Koran Usman o “Corano di Taškent”, vergato nel VII secolo su una pelle di daino per il califfo Usman ibn Affan, sarà sottoposto a restauro da parte del Fondo per lo sviluppo della cultura e dell’arte dell’Uzbekistan, convocando un gran numero di esperti internazionali dall’università di Cambridge, dalla Francia e dalla Turchia.