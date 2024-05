Le notizie di oggi: il Vietnam ha perso miliardi di dollari in aiuti esteri a causa della campagna anti-corruzione in corso. Il Giappone ha approvato l'affidamento congiunto dei figli per le coppie divorziate. Il Sudafrica ha fatto appello alla Corte penale internazionale chiedendo la fine dell'operazione militare a Rafah. Il problema delle catastrofi naturali in Tagikistan.

INDIA

Il Regno Unito ha imposto ulteriori controlli su tutti i prodotti a base di spezie importati dall’India. Nelle settimane scorse Hong Kong e Singapore avevano comunicato di aver trovato sostanze cancerogene nelle spezie in polvere vendute da due aziende indiane. In un ordine dell’8 aprile, l’Autorità per la sicurezza e gli standard alimentari dell’India aveva aumentato il limite massimo consentito di residui di pesticidi nelle spezie e nelle erbe aromatiche.

VIETNAM

Il Vietnam ha perso almeno 2,5 miliardi di dollari in aiuti esteri negli ultimi tre anni e potrebbe perderne un altro miliardo a causa delle lungaggini burocratiche e dalla campagna anti-corruzione in corso, che ha creato una paralisi amministrativa, perché i funzionari, temendo di violare le regole, stanno prendendo le decisioni più lentamente. Ad affermarlo è un documento redatto dalle Nazioni unite, la Banca mondiale e alcuni donatori occidentali. Le potenziali perdite corrispondono a circa l’1% del Prodotto interno lordo.

GIAPPONE

Questa mattina il parlamento giapponese ha approvato un disegno di legge che introduce l'affidamento congiunto per le coppie divorziate con figli, una pratica già ampiamente utilizzata in molti Paesi. Finora infatti era consentito l’affidamento a un solo genitore, solitamente la madre. La normativa entrerà in vigore entro due anni e avrà effetto retroattivo.

COREA DEL SUD

L’Alta Corte di Seoul ha respinto la richiesta, avanzata dai medici in sciopero, di sospendere il piano governativo che vuole aumentare il numero di posti a medicina. In questo modo il governo ha ottenuto il via libera per fare tutte le modifiche necessarie per il prossimo anno, ma i medici tirocinanti stanno continuando a scioperare, anche se godono di un sostegno sempre minore da parte dell’opinione pubblica.

SUDAFRICA – ISRAELE

Il Sudafrica ha chiesto alla Corte penale internazionale di ordinare a Israele di fermare l’offensiva militare a Rafah, nel sud di Gaza, iniziata 10 giorni fa. Oggi Israele fornirà la propria risposta al tribunale. Il Sudafrica ha anche chiesto l’accesso a Gaza per operatori umanitari, giornalisti e investigatori. La Corte sta già esaminando un caso intentato a gennaio dal Sudafrica che accusa Israele di genocidio.

TAGIKISTAN

Il servizio di Protezione Civile del Tagikistan ha reso note le statistiche sulla popolazione che vive nelle zone a rischio di catastrofi naturali come valanghe, smottamenti e inondazioni, che riguardano 72mila famiglie per oltre 400mila persone che necessitano il trasferimento in territori più sicuri, abbandonando le case spesso abusive.

RUSSIA-UCRAINA

Il ministero russo della cultura ha espresso la sua non contrarietà alla consegna del museo memoriale “Chersoneso in Tauride” di Simferopoli alla Chiesa ortodossa russa, come aveva chiesto il metropolita di Crimea, Tikhon (Ševkunov), che accanto al museo-patrimonio dell’Unesco ha già aperto nei mesi scorsi un monastero maschile.