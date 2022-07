Le altre notizie del giorno: Colombo ha dichiarato lo stato di emergenza, in Giappone l'industria del wasabi teme i cambiamenti climatici, in India Modi è stato criticato per una statua "minacciosa" sull'edificio del parlamento, in Russia le madri dei soldati si mobilitano per impedire che i figli vadano al fronte, ucciso un leader dell'Isis in Siria.

MYANMAR – RUSSIA

La giunta golpista del Myanmar e la Rosatom State Corporation – azienda statale russa per l’energia nucleare – ieri hanno firmato un memorandum d'intesa per favorire la cooperazione in ambito nucleare. Il generale a capo della giunta Min Aung Hlaing in visita a Mosca, si è anche impegnato a rafforzare la cooperazione tecnica militare dopo aver incontrato alti funzionari della difesa russi.

SRI LANKA

Il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito alle Maldive su un jet militare con la moglie e due agenti di sicurezza. La meta finale dovrebbe essere un Paese terzo. Anche altri membri della famiglia hanno lasciato il Paese. I manifestanti che ancora occupano la residenza presidenziale attendono la lettera di dimissioni. Il premier ha dichiarato lo stato di emergenza.

INDIA

Il governo indiano ha difeso l’edificazione di una nuova statua sul tetto del parlamento dopo aver ricevuto nei giorni scorsi diverse critiche da parte dell’opposizione. Si tratta di una statua di tre leoni ispirata a un’antica scultura indiana presente ad Ashoka. Secondo i critici i leoni della statua voluta da Modi sono più minacciosi e aggressivi degli originali. Il progetto fa parte di un piano di ristrutturazione degli edifici coloniali.

GIAPPONE

I cambiamenti climatici stanno mettendo a repentaglio anche la coltivazione del wasabi: le piantine di rafano devono infatti stare in acqua a una temperatura che va dai 10 ai 15 gradi tutto l’anno. Anche l’invecchiamento della popolazione giapponese è un problema: a causa di questi due fattori la produzione di wasabi si è dimezzata rispetto al 2005, ha fatto sapere il ministero dell’Agricoltura.

COREA DEL SUD

Seoul ha denunciato il rimpatrio di due pescatori nordcoreani nel 2019 come un potenziale "crimine contro l'umanità" da parte del precedente governo guidato da Moon Jae-in. I critici accusano Moon di essere stato "così disperato di compiacere il leader nordcoreano Kim Jong Un" da aver "vergognosamente ignorato i principi di base dei diritti umani e dell'umanità".

SIRIA

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver ucciso Maher al-Agal, uno dei leader dell’Isis, nel nord-ovest della Siria con un attacco di droni. Secondo il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) al-Agal è stato responsabile dello sviluppo "aggressivo" del gruppo al di fuori dell'Iraq e della Siria. Lo Stato islamico non ha ancora confermato la morte del leader.

RUSSIA

Un nuovo protagonista della guerra russa in Ucraina è il “movimento femminile” formato dalle madri dei soldati, attivo soprattutto nelle regioni asiatiche russe di Buriazia e Tuva, dove si hanno le statistiche più alte di caduti nella operazione speciale. Le madri si tengono in contatto via Viber per evitare intercettazioni, e concordano azioni per preservare i figli dalla mobilitazione.

MONGOLIA

Il presidente della Mongolia Khurelsuk ha emesso un decreto per la venerazione pubblica del ritratto del “Signore Bogdo Gengis Khan, nato come Temuuzhin 860 anni fa, genio millenario della storia mondiale, che unificò il popolo mongolo sotto il potere della legge, della storia, della cultura e del diritto, proclamando il grande impero mongolo”.