Le notizie del giorno: Hun Sen blocca Radio Free Asia e altri siti di informazione alla vigilia delle elezioni. Decine di migliaia di persone evacuate nel Sud della Cina e in Vietnam per il passaggio del tifone Talim; stanno invece rientrando nelle loro case gli sfollati dell’esondazione del fiume Yamuna a New Delhi. Mentre gli attacchi della controffensiva ucraina si stanno concentrando sulla Crimea, Mosca minaccia un attacco dei mercenari Wagner al corridoio di Suwalki.

MALAYSIA

Un tribunale dello stato di Selangor ha formulato l’accusa di sedizione - ovvero di rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico e le monarchie del paese - contro il leader dell'opposizione Muhammad Sanusi Md Nor, un popolare politico del partito islamista PAS e primo ministro dello stato di Kedah. Sanusi si è dichiarato “non colpevole” rispetto alle due accuse mosse nei suoi confronti - entrambe di sedizione - per alcune osservazioni fatte in un discorso politico a inizio luglio e rivolte alle monarchie malesi. I monarchi svolgono un ruolo cerimoniale e di custodi dell'Islam in un paese a maggioranza musulmana, ma - come in Thailandia - vige una rigida legge sulla lesa maestà che proibisce ogni forma di offesa nei loro confronti.

CAMBOGIA

Il governo del primo ministro Hun Sen ha ordinato ai fornitori di servizi Internet in Cambogia di bloccare i siti Web di Radio Free Asia e di altri organi di stampa prima delle elezioni parlamentari in programma domenica 23. I media sono stati accusati di "ledere la reputazione e il prestigio del governo e di non aver rispettato le condizioni del ministero dell'Informazione per fare affari". I siti bloccati ti includono le piattaforme online Khmer e inglesi di RFA e la pagina Twitter in lingua Khmer di RFA. Il regolatore ha anche ordinato il blocco del sito web di Kamnotra, prodotto dal Centro cambogiano per i media indipendenti, CCIM.

TIFONE VIETNAM - CINA

Talim è il quarto tifone che quest’anno colpisce la costa meridionale della Cina e il Vietnam con venti di quasi 140 km/h. Il Vietnam ha evacuato circa 30.000 persone dai centri di Quang Ninh e Hai Phong, mentre sono decine di migliaia le persone messe in sicurezza nel Guangdong, e tra loro più di 8.000 sono lavoratori di allevamenti ittici riportati a terra. Le autorità locali hanno anche ordinato la chiusura di decine di destinazioni turistiche costiere. Talim sta causando onde fino a sei metri, con mareggiate che hanno portato alla cancellazione di centinaia di voli e treni. Il tifone dovrebbe perdere potenza oggi in Cina e dissiparsi definivamente sul nord del Vietnam mercoledì.

INDIA

Le persone che vivono vicino al fiume Yamuna che attraversa la capitale dell'India hanno iniziato a tornare alle loro case nelle serata di lunedì, quando le acque alluvionali hanno iniziato a ritirarsi a cinque giorni dall’inizio della piena. La scorsa settimana il fiume ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 45 anni. Decine di migliaia di persone sono state evacuate nei campi di soccorso creati dal governo di Nuova Delhi, per sfuggire alle inondazioni. A queste famiglie verrà dato un risarcimento di 10.000 rupie (130 euro) e le scuole forniranno libri e uniformi ai bambini che li hanno persi a causa delle inondazioni.

CONTROFFENSIVA UCRAINA

Gli attacchi della controffensiva ucraina si stanno concentrando sulla Crimea e sul ponte di Kerč, principale accesso anche per i turisti, che già erano in forte calo, e ora sono “invitati” dalle autorità russe di raggiungere la penisola tramite “itinerari di terra”, scegliendo tra code infinite ai ponti e ore di percorsi avventurosi tra monti e vallate, tra i territori occupati.

RUSSIA - EUROPA

Il capo del comitato per la difesa della Duma di Mosca, Andrej Kartapolov, ha detto che i mercenari della compagnia Wagner di Evgenij Prigožin si stanno concentrando in Bielorussia per conquistare il corridoio di Suwalki, una striscia di territorio di frontiera tra Polonia e Lituania di circa 70 chilometri. In questo modo Putin stabilirebbe una comunicazione diretta con l’enclave russa in Polonia della regione di Kaliningrad, e separare gli Stati baltici dai loro partner della Nato.

SRI LANKA

A distanza di un anno da quando il Paese, esaurite le scorte di valuta estera, era a rischio default, la crisi economica dello Sri Lanka sembrerebbe dare segni di miglioramento. Un report del governo sugli ultimi 12 mesi indica però che - ad esempio - l’elettricità è aumentata del 65% dopo la rimozione del sussidio statale e “molte famiglie della classe media sono scivolate al di sotto della soglia di povertà”. Secondo la Banca Mondiale, è probabile che questa situazione continui per un po’: "Si prevede che la povertà rimarrà al di sopra del 25% nei prossimi anni", si legge nel report. L’istituzione finanziaria intanto ha esteso un prestito di 700 milioni di dollari allo Sri Lanka per il sostegno al bilancio, di cui 200 milioni sono destinati al sostegno di poveri e vulnerabili.

IRAQ

Il presidente della Repubblica dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, che ha ritirato al patriarca Luis Sako il “riconoscimento istituzionale” della carica, ha incontrato ieri l'Incaricato d'Affari della Nunziatura Apostolica p. Charles Lwanga Ssuuna. Durante l’incontro , p. Ssuuna ha sottolineato che l'amministrazione dei beni ecclesiastici – così come prevede la Costituzione irachena – dovrebbe continuare ad essere esercitata liberamente dai referenti delle Chiese anche sul piano pratico, cioè davanti ai Tribunali e agli uffici del Governo iracheni, mentre la Nunziatura Apostolica non intende commentare se ciò debba essere garantito da decreti presidenziali.

GIAPPONE - EMIRATI ARABI UNITI

Il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto un concordato per la cooperazione in campo tecnologico per affrontare insieme i cambiamenti climatici. L’accordo è stato firmato durante la visita del primo ministro giapponese Fumio Kishida negli EAU. Si tratta della sua seconda tappa nella regione del “tour” internazionale del premier del Paese dell’Asia dell’Est incentrato sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sulla promozione della tecnologia verde.