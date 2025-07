di Sumon Corraya

Decine i feriti che stanno ricevendo cure in diversi ospedali. La storia di un ragazzo che ha estretto una bambina più piccola dalle macerie e l'ha portata in salvo. L'esercito loda l'eroismo del pilota, morto nella trageda, che avrebbe cercato di evitare zone abitate. Ma era comunque al suo primo volo di addestramento in solitaria. Dal segretario della Conferenza episcopale mons. Kubi il cordoglio della Chiesa cattolica

Dhaka (AsiaNews) – È salito a 27 morti e altri 164 feriti il bilancio provvisorio dell’incidente provocato ieri in Bangladesh da un jet da addestramento dell’Aeronautica militare che si è schiantato contro un edificio della Milestone School and College nel quartiere di Uttara a Dhaka. Tra i feriti, 78 stanno attualmente ricevendo cure in diversi ospedali. Finora, i corpi di 20 vittime sono stati restituiti alle famiglie.

Il jet da combattimento FT-7 BGI, impegnato in una missione di addestramento di routine, era decollato dalla base aeronautica AK Khandaker a Kurmitola alle 13:06 di ieri. Poco dopo il decollo, l’aereo ha subito un guasto meccanico. Secondo quanto ricostruito, il pilota, il tenente Tauqir Islam, ha tentato di dirigere l’aereo lontano dalle aree densamente popolate per minimizzare le vittime. Nonostante i suoi sforzi, il jet si è schiantato contro un edificio a due piani della Milestone School and College a Diabari, Dhaka.

La Chiesa cattolica ha espresso profondo cordoglio per la tragedia. Mons. Ponen Paul Kubi, segretario generale della Conferenza episcopale cattolica del Bangladesh e vescovo della diocesi di Mymensingh, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. “È un evento imprevisto, tragico e sfortunato. Particolarmente straziante è la perdita e il ferimento di bambini. Estendo le mie più sentite condoglianze alle famiglie colpite e prego per una pronta guarigione dei feriti e per l’eterno riposo delle anime dei defunti”, ha dichiarato ad AsiaNews.

Robaida Noor Albira, una bambina di quarta elementare della Milestone, è stata estratta dalle macerie con gravi ustioni. Sayem Khan, uno studente dell’undicesima classe, l’ha soccorsa nel caos. “Improvvisamente c’è stata una forte esplosione e tutto ha preso fuoco. Le fiamme erano così intense che era quasi impossibile avvicinarsi. Poi ho visto una bambina che gridava: ‘Fratello, prendimi!’. Appena mi sono avvicinato, è crollata sulla mia spalla”, ha raccontato Sayem al Dhaka Medical College Hospital.

Ha conservato con sé la tessera d’identità di Albira e, insieme a un’altra donna, l’ha portata in diversi ospedali di Uttara. Non riuscendo a trovare cure immediate, l’hanno infine trasportata in ambulanza al Dhaka Medical College.

Testimoni oculari e funzionari dei vigili del fuoco hanno riferito che il jet da addestramento si è prima schiantato nel cortile della scuola, scavando un solco lungo circa 30 metri prima di colpire il piano terra di un edificio a due piani. La sezione anteriore dell’aereo ha sfondato un’aula, spargendo detriti e innescando poi un incendio. Gli studenti hanno raccontato come l’aereo si sia disintegrato all’impatto, con i rottami in fiamme che bloccavano le scale—intrappolando e uccidendo molte persone che cercavano di fuggire.

Il pilota deceduto, il tenente Tauqir Islam, aveva pilotato da solo il velivolo da addestramento per la prima volta il giorno prima dello schianto. I familiari hanno confermato che si trattava della sua missione di addestramento inaugurale in solitaria. L’Aeronautica ha istituito una commissione d’inchiesta di alto livello per determinare le cause dell’incidente.

Il consigliere capo del governo ad interim, il professor Muhammad Yunus, ha espresso profondo dolore, definendo la perdita di studenti, insegnanti e personale dell’aeronautica “una tragedia nazionale irreparabile”. Il consigliere legale dott. Asif Nazrul ha promesso pieno supporto ai feriti, assicurando che non mancheranno cure mediche e riabilitazione.

Il governo ha dichiarato per oggi un giorno di lutto nazionale, in onore delle vittime.