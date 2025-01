di Melani Manel Perera

Un rapporto realizzato dall’Università di Vavuniya in collaborazione con The Gate Institute rileva "lacune significative" soprattutto tra anziani, gruppi economicamente svantaggiati e donne nelle aree teatro fino al 2009 della lunga guerra civile. Il distretto di Mannar risulta avere il tasso di connettività più alto. Rimarcato il potenziale dei giovani.

Colombo (AsiaNews) - Nonostante le competenze digitali di base, come telefonare e salvare i contatti, siano quasi universali, permangono lacune significative nella popolazione del nord dello Sri Lanka - teatro fino a 15 anni della guerra civile che causò oltre 80mila morti. Soprattutto tra gli anziani, i gruppi economicamente svantaggiati e le donne: emerge un’urgente necessità di interventi educativi che formino alle abilità avanzate. È quanto emerge dal rapporto "Bridging the digital divide" sull’alfabetizzazione digitale nel Paese - realizzato dall’Università di Vavuniya in collaborazione con The Gate Institute - che fornisce un quadro della regione settentrionale di Vanni.

Facendo riferimento al Digital Literacy Global Framework dell'Unesco, la ricerca identifica le barriere, esplora variabili quali il genere e lo status socioeconomico e suggerisce buone pratiche politiche da attuare per garantire l’inclusione digitale per tutti. Evidenziando anzitutto disparità di accesso alle infrastrutture e alle competenze digitali nei distretti di Vavuniya, Mullaitivu e Mannar. Le competenze avanzate - che risultano le meno diffuse - sono, ad esempio l'uso della posta elettronica, le applicazioni di mobile banking e le capacità di ricerca di lavoro, essenziali per accedere alle opportunità, e stimolare l’empowerment delle persone svantaggiate. Persistono anche disparità di genere: le donne dichiarano una minore partecipazione a compiti digitali avanzati. Programmi mirati dovrebbero aiutare a colmare questo divario aumentando il loro coinvolgimento nell’uso avanzato.

Le disparità socio-economiche rappresentano un’altra area critica su cui si concentra il rapporto. I politici devono dare priorità all'espansione delle infrastrutture digitali e fornire dispositivi sovvenzionati alle famiglie a basso reddito per consentire lo sviluppo. Lo studio sottolinea anche il potenziale dei giovani come elemento demografico chiave, in quanto gli intervistati più giovani dimostrano una maggiore padronanza delle abilità digitali avanzate. Sfruttando le loro capacità attraverso programmi di alfabetizzazione digitale da loro guidati, è possibile colmare efficacemente il divario di competenze, facendo dialogare le generazioni.

Inoltre, i risultati suggeriscono che i fattori sistemici ed economici, piuttosto che la disponibilità di elettricità o smartphone, sono le principali barriere all'accesso a internet, sottolineando la necessità di strategie globali per garantire un’equa inclusione digitale. Attuando queste raccomandazioni, lo Sri Lanka può rafforzare le proprie comunità, allinearsi agli standard globali e progredire verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Accesso alle infrastrutture digitali

Il report rivela che gli smartphone sono i dispositivi digitali più diffusi, con il 92,3% delle famiglie che ne possiede almeno uno. Il distretto di Mannar è in testa alla classifica con il 98,85% delle famiglie che dichiara di possederne uno. L'accesso a Internet è relativamente alto nei tre distretti, con Mannar che mostra il tasso di connettività più alto (90,48%), seguito da Vavuniya (85,86%) e Mullaitivu (85,41%). Le connessioni mobili dominano come mezzo primario di accesso a Internet, mentre l'uso della banda larga rimane limitato. Per contro, il possesso di computer e tablet è significativamente inferiore: solo il 12% delle famiglie possiede un computer e il 5,4% un tablet.

Competenze digitali

La competenza nelle abilità digitali varia in modo significativo tra i livelli base, intermedio e avanzato. Le attività fondamentali presentano tassi di competenza elevati, superiori al 95%. Si osserva una competenza moderata in attività come la navigazione sul web (79%) e la ricerca di parole chiave (83%). Tuttavia, come detto, le competenze avanzate mostrano lacune significative: solo il 50% degli intervistati è competente in mansioni legate alla posta elettronica - come la scrittura, la lettura e l'invio di e-mail -, mentre solo il 17% trova lavoro attraverso siti web e social media e il 30% accede ai servizi governativi attraverso internet.

Disparità di genere

Le differenze di genere sono evidenti sia nel possesso di dispositivi che nelle competenze. Gli uomini dichiarano di possedere un numero maggiore di computer e laptop e superano le donne in competenze avanzate come la ricerca online e l'uso della posta elettronica. Al contrario, le donne eccellono leggermente in compiti di base come il salvataggio dei contatti, riflettendo significative differenze nell'accesso e nei modi di utilizzo.

Tendenze basate sull'età

Sono chiare le differenze sulla base dell'età nell'alfabetizzazione digitale. Gli intervistati più giovani, in particolare di età compresa tra i 12 e i 18 anni, dimostrano una maggiore competenza nelle abilità digitali avanzate, come l'uso dei social media e la navigazione online. Al contrario, gli intervistati più anziani, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, mostrano una maggiore competenza nelle attività di base, come telefonare e utilizzare i dispositivi.

Divari socioeconomici

Infine, i risultati indicano una forte correlazione tra ricchezza delle famiglie e alfabetizzazione digitale. Le famiglie più ricche mostrano una migliore competenza nelle abilità avanzate, come la navigazione web e l'uso della posta elettronica. Tuttavia, le competenze di base rimangono costanti in tutti i gruppi socioeconomici, suggerendo che le esse sono meno influenzate dalle disparità economiche. Questi risultati sottolineano la necessità di interventi mirati per affrontare le lacune nelle competenze digitali avanzate, colmare le disparità di genere e migliorare l'accesso alle infrastrutture digitali nelle comunità meno servite.