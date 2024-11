di Nirmala Carvalho

Alla cerimonia di ieri a Mumbai ha ritirato il premio Khaled Abu Ajwa, direttore esecutivo dell'organizzazione no-profit. "Riconoscimento ai bambini sfollati che ci ispirano ogni giorno in Libano, Medio Oriente, e nel mondo", dice ad AsiaNews. Occasione per riaccendere i riflettori sulla guerra siriana, che dura ormai da 13 anni. Premiato anche Ratan Tata, il magnate indiano morto poche settimane fa.

Mumbai (AsiaNews) - Jusoor (“ponti” in arabo), un’organizzazione no-profit che si occupa di fornire opportunità educative alle persone rifugiate siriane in tutto il mondo, specialmente giovani, ha ricevuto il 10 novembre a Mumbai il prestigioso Mother Teresa Memorial Awards for Social Justice sul tema “Humanity in Action”. Un riconoscimento all’impegno dell’ong che si propone di “massimizzare il potenziale dei bambini e dei giovani siriani colpiti dalla guerra e dallo sfollamento per mezzo di istruzione e promozione sociale”, spiega nella motivazione la Harmony Foundation, che ha istituito il riconoscimento nel 2005 intitolandolo all'indimenticata santa degli ultimi. Si tratta di una scelta che getta anche luce sul conflitto siriano, che permane tra tredici anni ma spesso è dimenticato.

Khaled Abu Ajwa, direttore esecutivo di Jusoor, che ha ricevuto il premio, ha dichiarato ad AsiaNews: “È un grande onore accettare il Mother Teresa Memorial Award for Social Justice. Questo riconoscimento non è solo per Jusoor, ma per gli innumerevoli bambini sfollati la cui resilienza e determinazione ci ispirano ogni giorno in Libano, in Medio Oriente, e nel mondo”. Gli effetti della guerra civile, iniziata nel 2011 con le repressioni del presidente Bashar al-Assad, hanno fatto sì che una generazione di bambini e bambine ora conoscono solo la guerra. “Ci ricordano che anche di fronte alle avversità, i sogni e la speranza possono prosperare”, ha aggiunto il direttore.

Come noto la guerra in Siria ha dato il via a un esodo imponente: 7,2 milioni di sfollati interni e 5 milioni nei Paesi vicini, come il Libano, dove sono circa 1,5 milioni. Jusoor opera a livello globale con programmi educativi e imprenditoriali per i giovani siriani e le comunità ospitanti del Medio Oriente. “Il conflitto siriano dal 2011 e il collasso economico del Libano dal 2019 hanno fatto sì che il sostegno che Jusoor è in grado di mobilitare e fornire sia significativo e di fatto essenziale per la vita di migliaia di giovani”, comunica la stessa ong sui propri canali. Un impegno essenziale dacché molte delle persone tutt’ora non hanno ottenuto alcuna forma di stabilità: molte di coloro che fuggirono in Libano, ora vivono un esodo di ritorno a causa dall’instabilità del Paese dovuta al conflitto con Israele. “Continuiamo a lavorare fianco a fianco per garantire che ogni bambino, a prescindere dal suo background e dalle circostanze, abbia l'opportunità di imparare, crescere e raggiungere il suo pieno potenziale per un futuro più luminoso”, ha dichiarato il direttore ad AsiaNews.

Fondata nel 2005 da dott. Abraham Mathai, la Harmony Foundation è un’organizzazione non governativa che opera nel campo della giustizia sociale e la sua ragion d'essere è la creazione e il rafforzamento della coesione sociale tra le varie comunità e il lavoro per il beneficio di tutti senza alcuna discriminazione di religione, casta, credo, sesso o regione. Il Mother Teresa Memorial Award for Social Justice, nato nel 2005, ha riconosciuto gli sforzi di persone e gruppi di tutto il mondo per promuovere la pace, l'armonia e la giustizia sociale. Tra i precedenti destinatari del premio figurano i premi Nobel Kailash Satyarthi e Malala Yousafzai.

Tra i premiati di rilievo di quest’anno c’è anche Ratan Tata (1937-2024): ex presidente del Gruppo Tata e figura di spicco delle industrie indiane mancato lo scorso ottobre, è stato insignito postumo del prestigioso Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2024. Il premio è stato assegnato “in riconoscimento dei suoi straordinari contributi umanitari, al di là del suo ruolo di leader d’impresa”, ha dichiarato la Harmony Foundation. Mathai ha dichiarato che la decisione di onorare Ratan Tata postumo non è solo un tributo ai suoi notevoli risultati, ma anche un promemoria del fatto che i suoi valori e contributi continuano a vivere.

“L'eredità di Ratan Tata, fatta di compassione, pratiche commerciali etiche e filantropia, esemplifica lo spirito di servizio, la compassione e l'impegno per la giustizia sociale che questo premio rappresenta”, recita un comunicato. Tra i suoi numerosi atti di altruismo, spicca l'impegno di Ratan Tata per la cura del cancro a prezzi accessibili in India: attraverso il Tata Trusts ha trasformato il trattamento del cancro, la ricerca e la sensibilizzazione a livello nazionale. “Il suo approccio visionario ha costituito un esempio duraturo di filantropia strategica nel settore sanitario, ispirando tutti ad affrontare le sfide critiche con la stessa compassione e dedizione”, ha sottolineato Mathai.