Racconterà il tema "La bellezza porta speranza" in dialogo con il Giubileo in programma a Roma nello stesso anno. Attraverso mostre, installazioni ed eventi offrirà una riflessione su un futuro condiviso per l'umanità a partire dall'esperienza dell'arte cristiana.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Il Vaticano sarà presente con un suo padiglione all’Expo2025 che si terrà a Osaka in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sul tema “Disegnare la società del futuro per le nostre vite”. L’annuncio è stato dato oggi con un comunicato dal Dicastero per l’evangelizzazione, che ha precisato che la partecipazione della Santa Sede avverrà in collaborazione con il padiglione dell’Italia attraverso uno spazio riconoscibile che organizzerà eventi culturali e importanti mostre d’arte.

Il pro-prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione, mons. Rino Fisichella - incaricato da papa Francesco di predisporre e curare questa partecipazione ufficiale - ha nominato come vice-commissari per l’evento mons. Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro in Italia, e p. Nuno Alexandre Henriques De Lima, parroco della Tamatsukuri Catholic Church, St. Mary’s Cathedral di Osaka.

Il tema del padiglione della Santa Sede all’Expo sarà "La bellezza porta speranza". Un tema che - non a caso - richiama quello del Giubileo che durante tutto il 2025 vedrà i cattolici di tutto il mondo convergere a Roma per l’Anno Santo che la Chiesa celebra ogni 25 anni. “L’uomo di oggi vive di molteplici speranze grazie all’avanzamento del progresso della scienza e della tecnologia - sottolinea mons. Rino Fisichella -. Ma, come già espresso per il tema del Giubileo, anche quello di Expo vuole comunicare l’importanza della speranza, al singolare, che viene solo da Dio. L’uomo ha ancora bisogno di sperare”.

Attraverso un'esplorazione dell'arte e dell'estetica, il padiglione della Santa Sede all’Expo2025 si propone di trasmettere l’idea che la bellezza, in tutte le sue sfaccettature, può essere una fonte di ispirazione e speranza per la costruzione di una società futura più armoniosa e partecipata. A partire dal ruolo fondamentale svolto dall’arte nell'evangelizzazione cristiana, la presenza del Vaticano a Osaka offrirà una riflessione su come la bellezza può unire le persone nel cammino verso un futuro condiviso di rinnovamento nella spiritualità.

Foto: Flickr / Gorimon