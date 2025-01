Le notizie di oggi: milioni di persone in Asia festeggiano il capodanno lunare. L'aereonautica giordana ha lanciato un ingente ponte aereo (sostenuto dagli Stati Uniti) per portare forniture mediche urgenti a Gaza. La giunta militare del Myanmar ha iniziato a reclutare le donne. Pasinyan alla diaspora armena: “Chiarire davvero che cosa accadde durante il genocidio e perché”.

INDIA

Almeno 15 persone sarebbero morte prima dell'alba a causa un fuggi fuggi nella città di Prayagraj al Kumbh Mela - grande pellegrinaggio indù che attira circa 400 milioni di fedeli nell’Uttar Pradesh in queste settimane. La folla si è riversata fuori da un cordone di polizia calpestando alcune persone durante il bagno “Shahi Snan”. "Le mie più sentite condoglianze ai devoti che hanno perso i loro cari”, ha scritto il premier Modi.

CINA - MONDO

Oggi inizia l'Anno del Serpente e milioni di persone in Asia e nel mondo lo stanno accogliendo con famiglia, amici, preghiere e cibo in abbondanza. Il Capodanno lunare, che coincide con la prima luna nuova dell'anno, è una festa di 15 giorni che cade tra il 29 gennaio e il 4 febbraio. Le comunità cinesi, in Cina e altrove, lo considerano la festa più importante dell'anno, celebrata anche in Corea, Vietnam, Thailandia e altre parti dell'Asia.

GIORDANIA - GAZA

L'aeronautica militare giordana ha lanciato il più grande ponte aereo finora realizzato per portare forniture mediche urgenti a Gaza nell'ambito di un accordo sostenuto dagli Stati Uniti per intensificare le consegne dopo il cessate il fuoco. L'operazione prevede 16 voli di elicotteri al giorno che, in un primo momento, consegneranno almeno 160 tonnellate di forniture mediche salvavita nell'arco di una settimana a ospedali e centri medici. La Giordania durante gli ultimi 15 mesi è stata hub fondamentale per l'invio di aiuti nell'enclave.

MYANMAR

La giunta militare in Myanmar ha mosso i primi passi per arruolare le donne per il servizio militare attivo, secondo quanto riferito dai residenti, mostrando la disperazione dell'esercito di rimpolpare i propri ranghi tra una serie di sconfitte. L'anno scorso era stata imposta leva militare anche alle donne nubili tra i 18 e i 27 anni. Finora aveva arruolato solo uomini - a volte con la forza - ma da metà gennaio le autorità hanno iniziato a compilare liste di donne.

FILIPPINE

Il gruppo di pressione BishopAccountability.org, che ha sede negli Stati Uniti e da anni promuove campagne sul tema degli abusi sessuali commessi da sacerdoti, ha diffuso una lista di 82 sacerdoti e religiosi filippini pubblicamente accusati per questo tipo di reati che continuano a svolgere il loro ministero, invitando i vescovi del Paese ad agire.

RUSSIA

Il ministero russo degli interni ha preparato un nuovo sistema di classificazione, per istituire un registro delle “persone Lgbt e dei lavoratori nella sfera sessuale”, inserendo coloro che partecipano all’inesistente “movimento internazionale Lgbt”, proibito in Russia per decisione della Corte suprema, e tutte queste persone avranno quindi uno status pubblico, per permettere a chiunque di “verificare il proprio amico o la propria fidanzata”.

ARMENIA

Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pašinyan, ha incontrato i rappresentanti della diaspora armena in Svizzera, insistendo sulla necessità di “chiarire davvero che cosa accadde durante il genocidio, e perché accadde”, ritornando a studiarne la storia e i documenti, chiedendosi anche “perché nel 1939 non era un argomento all’ordine del giorno, ma lo è diventato nel 1950”, concentrandosi sulle responsabilità degli stessi armeni, più che accusare i turchi.