Le notizie di oggi: mentre la giunta militare birmana rifiuta il cessate il fuoco dei gruppi ribelli, la Thailandia intensifica le indagini sull'edificio crollato a causa del terremoto. Tensioni tra Giappone e Corea del Sud per l'apertura di un museo. In Madhya Pradesh divieto di alcolici nei siti indù. Tre cristiani feriti in Iraq durante le celbrazioni del capodanno assiro.

CINA – CAMBOGIA

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita in Cambogia questo mese per occupare il vuoto lasciato dagli Stati Uniti con i tagli alla cooperazione internazionale: l’Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale si è infatti per la prima volta impegnata a versare 1,4 milioni di dollari a un progetto dell’UNICEF in Cambogia. La visita coincide inoltre con il completamento della base navale di Ream finanziata da Pechino.

MYANMAR – THAILANDIA

Mentre la giunta militare birmana ha rifiutato le proposte di cessate il fuoco avanzate dai gruppi ribelli, il governo thailandese ha annunciato ulteriori indagini nei confronti dei progetti di costruzione assegnati a China Railway No.10 Engineering Group, che aveva stava realizzando l’edificio crollato a causa del terremoto. Secondo le accuse, le barre d'acciaio utilizzate sarebbero di qualità inferiore agli standard. Un gruppo anti-corruzione thailandese aveva però evidenziato irregolarità nella costruzione dell'edificio già prima del crollo.

GIAPPONE – COREA DEL SUD

A Kanazawa, in Giappone, l’apertura di un museo commemorativo dedicato a Yun Bong-gil, nazionalista coreano, è stata posticipata a causa di violente proteste da parte dei gruppi di destra. Yun Bong-gil è noto per aver compiuto un attentato dinamitardo contro funzionari del governo giapponese a Shanghai nel 1932 e in Corea del Sud è celebrato come un eroe nazionale per aver lottato contro l’occupazione coloniale giapponese. L’iniziativa era stata proposta dall’associazione Mindan, già in passato oggetto di attacchi.

INDIA

Nello Stato indiano del Madhya Pradesh è entrato in vigore il divieto di consumare alcolici in 19 città e aree di rilevanza religiosa per l’induismo. Secondo il chief minister Mohan Yadav, si tratta di un “passo storico verso la disintossicazione” motivato dalla “fede popolare e dalla riverenza religiosa” associate a questi luoghi. Dopo essere stato eletto, Yadav aveva annunciato che avrebbe limitato la vendita di carne e uova all’aperto.

IRAQ

Un uomo armato di ascia ha attaccato un corteo di cristiani assiri nella città di Dohuk, nel Kurdistan iracheno e ha ferito in maniera grave tre persone. Secondo alcune testimonianze, l’uomo, non ancora identificato, avrebbe gridato slogan come, per esempio, “lo Stato islamico rimane”. La comunità assira celebra l’Akitu, il capodanno, a Dohuk dagli anni ’90 e solitamente ha rapporti cordiali con i curdi della regione.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha proposto di creare in Asia centrale un’analogia del sistema Schengen in Europa, con visti unici per il turismo, per dare un impulso all’economia dell’intera regione, in base al detto della sapienza popolare per cui “il vicino prossimo è meglio del parente lontano”, aumentandole infrastrutture e le iniziative per attirare alle specificità storiche e culturali di tutta la zona centrasiatica.

RUSSIA

Come osserva l’economista Igor Lipsits su The Moscow Times, in Russia si sta preparando una nuova “divisione delle proprietà” confiscate dallo Stato ai privati per “irregolarità”, grandi fabbriche, porti e molte aziende che ora verranno rivendute alla nuova classe dirigente degli imprenditori “patriottici”, ottenendo grandi guadagni nella “nuova privatizzazione” annunciata dal ministro delle finanze Anton Siluanov.