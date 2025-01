Eventi, ricorrenze e temi significativi per il continente nell'anno che si apre oggi: dall'Expo universale di Osaka alle elezioni di metà mandato nelle Filippine. A maggio il possibile viaggio ecumenico di Francesco e Bartolomeol a Nice per i 1700 anni del Credo. Il contributo delle coooperative allo sviluppo e lo scioglimento dei ghiacciai i temi al centro degli Anni internazionali indetti dall'Onu.

L'Onu ha proclamato il 2025 come Anno internazionale delle cooperative per sottolineare il contributo di questa forma di attività economica allo sviluppo



Di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico, su proposta del Tagikistan, il 2025 sarà anche l'Anno internazionale dei ghiacciai con un'apposita giornata che a partire da quest'anno verrà celebrata il 21 marzo

La Malaysia nel 2025 assumerà la presidenza nel 2025 dell’Asean, l’organizzazione politica, economica e culturale che riunisce dieci Paesi del Sud-est asiatico.

Nel 2025 la presidenza di turno del G20 spetterà al Sudafrica

Il vertice 2025 dei BRICS si svolgerà in Brasile, con data ancora da definire.



ELEZIONI



2 marzo e 28 marzo: elezioni parlamentari in Tagikistan



12 maggio: elezioni di metà mandato nelle Filippine con il rinnovo del parlamento e le prime elezioni nel Bangsamoro, la regione autonoma di Mindanao.



23 novembre: elezioni generali a Singapore



Entro luglio: elezione generale della Camera dei Consiglieri, la Camera alta del parlamento giapponese



Ottobre 2025: elezioni parlamentari in Iraq



Dicembre 2025: elezioni parlamentari in Kirghizistan

In Bangladesh il governo provvisorio guidato da Mohammad Yunus ha promesso lo svolgimento delle elezioni tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.



EVENTI



Expo 2025: dal 13 aprile al 13 ottobre il Giappone ospiterà a Osaka l'Esposizione Universale, con il tema "Designing Future Society for Our Lives".

Asia Summit on Global Health: 26-27 maggio a Hong Kong.



Asia Christian Rights Fair: 1-2 settembre a Bangkok, Thailandia, un evento che si concentrerà sui diritti dei cristiani nella regione asiatica.



FESTIVITÀ RELIGIOSE



Capodanno lunare: 29 gennaio. Secondo il calendario cinese, inizia l’anno del serpente, che quest’anno si associa all’elemento del legno



Ramadan: 28 febbraio - 29 marzo



Festa di Pesach (per il mondo ebraico): dalla sera del 12 aprile



Il 20 aprile quest'anno cadrà la Pasqua per tutti i cristiani per via della coincidenza tra il calendario Gregoriano (seguito da cattolici e protestanti) e quello Giuliano (seguito dalle Chiese d'Oriente)



Festività buddhista di Vesak: 12 maggio



Festività indù di Diwali: 21 ottobre



EVENTI ECCLESIALI



1 gennaio: inizio del mandato della nuova presidenza della Fabc, la Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia. A guidarla da oggi è il card. Felipe Neri Ferrao arcivescovo di Goa e Darman in India.

27-29 marzo: all'Università Gregoriana di Roma Convegno internazionale "Missio Dei nel mondo di oggi" in occasione dei 150 anni dalla fondazione dell'istituto missionario dei Verbiti



9 maggio: a Roma commemorazione dei nuovi Martiri testimoni della fede nell'ambito del Giubileo



Fine maggio: il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e papa Francesco hanno espresso l'intenzione di compiere un pellegrinaggio comune a Nicea in Turchia in concomitanza on i 1700 del Concilio che in questa località oggi inglobata nella metropoli di Istanbul formulò il Credo in cui si afferma la natura divina di Gesù

28 luglio-3 agosto: Giubileo dei giovani a Roma

4-5 ottobre: a Roma Giubileo del mondo missionario

28 dicembre: chiusura del Giubileo nelle diocesi di tutto il mondo



EVENTI SPORTIVI



11 luglio-3 agosto a Singapore Campionati mondiali di nuoto



13-21 settembre a Tokyo Campionati mondiali di Atletica leggera



ANNIVERSARI



1925 (centenari)



Fondazione del Partito Comunista del Vietnam: il 3 febbraio 1925, Ho Chi Minh fondò il Partito Comunista del Vietnam, che giocò un ruolo cruciale nella lotta per l'indipendenza del paese.



Movimento del 30 maggio in Cina: il 30 maggio 1925, una protesta a Shanghai contro l'imperialismo straniero e le condizioni di lavoro sfociò in violenze, segnando un punto di svolta nel movimento nazionalista cinese.



1975 (50 anni)



Ascesa al potere dei Khmer Rossi in Cambogia: il 17 aprile 1975, i Khmer Rossi presero Phnom Penh, instaurando un regime che avrebbe causato milioni di morti.



Fine della Guerra del Vietnam: il 30 aprile 1975, con la caduta di Saigon, terminò la Guerra del Vietnam, segnando la riunificazione del paese sotto il governo comunista.



Proclamazione della Repubblica Democratica Popolare del Laos: il 2 dicembre 1975, il Pathet Lao prese il controllo del paese, abolendo la monarchia e instaurando un regime comunista.



2000 (25 anni)



Ritiro israeliano dal Libano meridionale: il 24 maggio 2000, Israele completò il ritiro delle sue forze dal Libano meridionale, ponendo fine a 18 anni di occupazione.

Vertice inter-coreano del 2000: nel giugno 2000, i leader della Corea del Nord e della Corea del Sud si incontrarono per la prima volta, segnando un passo significativo verso la riconciliazione tra i due Paesi.