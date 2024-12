di Nirmala Carvalho

Il 38enne Pranjal Bhuyan aveva semplicemente pregato per alcuni abitanti del suo villaggio. Introdotta dal governo locale dei nazionalisti del Bjp per "tutelare la salute" di fatto è un nuovo strumento per colpire i cristiani. L'uomo colpito dal provvedimento era già finito nel mirino con l'accusa di "conversioni" per alcune alcune lezioni gratuite che offriva in casa ai bambini.

Delhi (AsiaNews) - La polizia dello Stato indiano dell’Assam ha arrestato un responsabile di una chiesa battista con l'accusa di aver violato una nuova legge volta a limitare le “guarigioni magiche”. L'arresto è avvenuto dopo che aveva semplicemente pregato per gli abitanti di un villaggio nello Stato nordorientale dell'India.

Il 38enne Pranjal Bhuyan, che fa parte di una realtà storica come la Golaghat Baptist Church di Dergaon, città del distretto di Golaghat, è stato arrestato il 22 novembre ed è diventato il primo membro della comunità cristiana dello Stato a essere mandato in prigione ai sensi del recente Assam Healing (Prevention of Evil) Practices Act.

Questa legge, introdotta a febbraio dal governo dei nazionalisti indù del Bjp guidato da Himanta Biswa Sarma, bolla come “malvagie” “la commissione di qualsiasi pratica di guarigione e di guarigione magica, da parte di qualsiasi persona, con un motivo sinistro per sfruttare la gente comune”. Chiunque le compia può essere punito, in caso di condanna, con la reclusione fino a un anno che può estendersi a tre anni in caso di recidiva, o con una multa di 50.000 rupie.

Pranjal Bhuyan, residente nel villaggio di Padmapur, sarebbe accusato di aver tentato attraverso queste “pratiche magiche di guarigione” di “convertire” gli indù della zona. Portato in udienza davanti al magistrato è stato posto in custodia giudiziaria per 14 giorni. Bhuyan è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, ma le gravi accuse mosse contro di lui dovranno essere contestate in tribunale.

La legge approvata dall’Assam era stata presentata dai nazionalisti indù come uno strumento per suscitare “un risveglio nella società e creare una conoscenza sana e scientifica per proteggere la salute”. Di fatto altro non è che l’ennesimo strumento per colpire i cristiani.

Secondo il pastore della Chiesa battista Amit Sangma, Bhuyan offriva in casa sua a Padmur delle lezioni ai bambini. Alcuni mesi fa, nel villaggio si è tenuta una riunione in cui è stato deciso che nessuno avrebbe più mandato i propri figli a studiare da lui per timore che potesse insegnare anche la Bibbia. Adesso è arrivata anche l’improbabile accusa di “guarigioni magiche”.