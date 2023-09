Le notizie di oggi: ulteriore tragedia nella fuga degli armeni dal Nagorno-Karabach, almeno 20 morti nell'esplosione di un deposito di carburante. A distanza di 20 anni ancora nessun risarcimento per gli iracheni vittime di tortura nelle prigioni Usa, fra cui Abu Grahib. Atleti nord-coreani rifiutano foto con rivali del Sud ai giochi asiatici. Manila rimuove in una “operazione speciale” la barriera galleggiante posizionata da Pechino in una zona contesa del mar Cinese meridionale.

THAILANDIA

Un attivista e avvocato thai di primo piano, famoso per la battaglia pro riforma della monarchia, è stato condannato oggi a quattro anni di carcere per “insulti” alla famiglia reale. Nei suoi interventi, in particolare nel 2020, Arnon Nampa ha infranto un tabù invocando dibattiti pubblici sul ruolo del re e si è sempre dichiarato innocente. Nel Paese vige una delle leggi più repressive per lesa maestà.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Almeno 20 persone sono state uccise e quasi 300 ferite in una potente esplosione in un deposito di carburante nella regione del Nagorno-Karabakh, mentre migliaia di armeni continuano l’esodo dall’enclave separatista tornata sotto il controllo azero. Intanto nelle manifestazioni di protesta a Erevan dei giorni scorsi sono state arrestate 142 persone. I dimostranti chiedono le dimissioni del primo ministro Nikol Pašinyan per aver accettato le condizioni di Baku nel cessate il fuoco.

IRAQ - STATI UNITI

Washington non ha mai risarcito - nonostante le promesse risalenti all’amministrazione del presidente Usa George W. Bush - le vittime irachene delle torture ad Abu Ghraib e in altre carceri del Paese arabo sotto il controllo americano. Lo denuncia in un rapporto Human Rights Watch (Hrw), secondo cui gli Usa vogliono archiviare la questione, sebbene “gli effetti delle torture siano ancora oggi realtà quotidiana per molti iracheni e le loro famiglie”.

COREA

Atleti nord-coreani sono i protagonisti di un “incidente diplomatico” ai giochi asiatici di Hangzhou, in Cina. Al momento della premiazione i tre tiratori, giunti secondi, si sono rifiutati di unirsi ai rivali del Sud nella foto di gruppo, vincitori della competizione a squadre. Inoltre, al momento dell’inno nazionale il trio (Kwon Kwang-il, Pak Myong-won e Songjun Yu) non si è girato nella direzione delle bandiere. Vano il tentativo di un atleta del Sud di salutarli.

PAKISTAN

Il tribunale ha disposto il trasferimento dell’ex premier Imran Khan lunedì in una prigione che dispone di una struttura migliore e più vicina alla capitale, Islamabad. Dal carcere di epoca coloniale del distretto nord-occidentale di Attock, egli si sposterà nella prigione di Adyala, a Rawalpindi, in cui potrà disporre di bagni in cella, televisione, libri e cibo consegnati dalla famiglia.

FILIPPINE - CINA

Le Filippine hanno compiuto nel pomeriggio di ieri una “operazione speciale” per rimuovere una barriera galleggiante posizionata da Pechino in una zona contesa con Manila, e strategica per la pesca, nel mar Cinese meridionale. Una decisione che rischia di alimentare nuove tensioni fra i due Paesi, mentre il ministero cinese degli Esteri aveva difeso l’azione presa in precedenza definendola una “misura necessaria” dopo lo sconfinamento di una imbarcazione filippina.

RUSSIA

Il ministro russo dello Sviluppo economico, Maksim Rešetnikov, ha proposto al comitato per l’economia del Consiglio della Federazione di adottare il modello della “membrana cinese” per affrontare calmierare il corso del rublo. Si tratterebbe di una “zona di controllo” fra il mercato esterno e quello interno riguardante la valuta nazionale, da concordare con la Banca centrale.

KIRGHIZISTAN

Il Consiglio dei ministri del Kirghizistan ha introdotto il divieto di esportazione del frumento e delle mescole di cereali, compresa la farina di granoturco, per i prossimi sei mesi. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza alimentare e la stabilità dei prezzi di mercato di questi prodotti, mentre si registra un improvviso aumento dei prezzi della farina d’importazione.