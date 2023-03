di Mathias Hariyadi

Il governatore dell'isola ha inviato una lettera al ministero della Gioventù e dello Sport contro la partecipazione dello Stato ebraico, sostenuto dal candidato alle elezioni presidenziali del suo stesso partito. Secondo gli osservatori si tratta di una mossa politica per ottenere il sostegno delle frange conservatrici in vista delle votazioni del prossimo anno.

Jakarta (AsiaNews) - La Federazione calcistica mondiale (Fifa) ha sospeso i sorteggi per la Coppa del mondo under 20 previsti il 31 marzo a Bali, dopo che il governatore dell’isola, Wayan Koster, aveva inviato una lettera al ministero della Gioventù e dello Sport chiedendo il ritiro di Israele dalla competizione. Il leader locale ha affermato di voler negare l’accesso a qualunque atleta israeliano - nonostante decine di israeliani possano visitare l’isola per turismo.

La questione è stata sollevata nei giorni scorsi anche da Ganjar Pranowo, attuale governatore di Giava centrale e candidato alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Secondo diversi commentatori, le critiche nei confronti di Israele - con cui l’Indonesia, più grande Paese musulmano al mondo, non ha rapporti diplomatici formali - servono per ottenere maggiori consensi in vista delle elezioni previste a febbraio 2024, mentre gli organizzatori speravano che ospitando il torneo a Bali, a maggioranza indù, ci sarebbe stata un’opposizione minore alla partecipazione dello Stato ebraico.

Sia Koster che Pranowo appartengono al Partito democratico indonesiano di lotta (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pdip), partito nazionalista guidato da Megawati Sukarnoputri, figlia del primo presidente indonesiano Sukarno e lei stessa presidente nei primi anni 2000. Nelle scorse settimane anche un centinaio di conservatori musulmani hanno organizzato una marcia di protesta nella capitale Jakarta.

La Fifa non ha ancora emesso una lettera ufficiale di cancellazione, ha detto oggi Arya Sinulingga, dirigente della Federazione calcistica indonesiana: "Non abbiamo idea di quando e dove avranno luogo i sorteggi e la cerimonia di apertura dopo la decisione della Fifa", ha aggiunto Sinulingga.

La Federazione ha confermato che all’evento parteciperanno tutte le 24 squadre che si sono qualificate per i mondiali, in programma a Bali dal 20 maggio all'11 giugno 2023. "Sarebbe imbarazzante se alla cerimonia di apertura partecipassero solo 23 squadre", ha commentato Akmal Marhali, che ha fondato il gruppo "Save our Soccer". L’esperto e appassionato di calcio ha criticato la lettera di Koster, che, diffusa sui social media, ha generato un dibattito sulla presenza di israeliani in territorio indonesiano per turismo. Migliaia di pellegrini indonesiani, invece, cercano di visitare ogni anno la Terra Santa utilizzando servizi esterni israeliani a Singapore.

In passato l'Indonesia ha espresso più volte preoccupazione nei confronti dell'occupazione israeliana e le dure azioni contro i palestinesi, mentre gruppi di religiosi conservatori hanno più volte usato la questione del conflitto israelo-palestinese per organizzare raduni e mostrare il sostegno politico di Jakarta ai palestinesi.