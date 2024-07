Le notizie di oggi: continuano gli eventi climatici estremi in tutta la Cina. A Taiwan arrestato un membro del partito al governo che seguiva i rapporti con Pechino. In Indonesia non sono ancora stati recuperati i dati persi in seguito a un attacco informatico. Per lasciare il Turkmenistan i cittadini devono portare con sè denaro in contanti per dimostrare di non voler migrare.

IRAN

Il riformista Masoud Pezeshkian ha vinto le elezioni presidenziali al ballottaggio contro Saeed Jalili, conservatore e sostenitore di legami più stretti con Russia e Cina. Anche se il presidente non ha un impatto diretto sulla politica dell’Iran, è coinvolto nella scelta della Guida suprema, ruolo al momento ricoperto da Ali Khamenei, 85 anni. L’affluenza si è attestata intorno al 50%, mentre al primo turno si era fermata a meno del 40%.

TAIWAN

La procura di Taoyuan, nel nord di Taiwan, ha annunciato di aver avviato un’indagine nei confronti di Cheng Wen-tsan, un membro del Partito democratico progressista che si occupa dei rapporti con la Cina, per presunta corruzione. Cheng, in una dichiarazione rilasciata tramite il suo avvocato e diffusa dalla fondazione di cui è a capo, la Straits Exchange Foundation, ha negato ogni illecito.

CINA

Questa mattina le autorità cinesi hanno dovuto far fronte alla faglia in una diga nella provincia di Hunan, mentre il Paese continua ad affrontare condizioni metereologiche estreme. Per ora non sono state segnalate vittime ma 6mila persone sono state evacuate. Ieri una tromba d’aria ha devastato parte della provincia di Shandong, dove una persona è rimasta uccisa e 79 ferite.

INDONESIA

Semuel Abrijani Pangerapan, funzionario del ministero della Comunicazione, si è dimesso nei giorni scorsi dopo che il 20 giugno un attacco informatico ha paralizzato in tutto il Paese i servizi governativi per diversi giorni. Attraverso petizioni online, i cittadini stanno chiedendo le dimissioni anche di altri dirigenti. Finora le agenzie governative hanno recuperato solo il 2% dei dati ma il ministero ha previsto il recupero completo entro il mese prossimo.

TURKMENISTAN

Una nuova difficoltà è stata imposta ai cittadini del Turkmenistan che intendono uscire dal Paese, dopo aver superato procedure alquanto complicate, ed è la richiesta (non ufficiale) in aeroporto di portare con sé almeno 1.500 dollari in contanti per essere ammessi al volo, per assicurarsi di “essere un turista e non un migrante in cerca di guadagni all’estero”.

RUSSIA

Il tribunale di Mosca ha condannato per alto tradimento i tre figli del sacerdote ortodosso di Lipetsk, padre Igor Aščeulov, Aleksej, Ioann e Timofej, a una pena di 17 anni di lager a regime duro per il tentativo di attraversare illegalmente la frontiera a scopo di partecipare ad attività terroristiche, ritenendo che intendessero combattere dalla parte dell’Ucraina contro i russi.