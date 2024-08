Le notizie di oggi: Ko Wen-je, ex sindaco di Taipei, all'opposizione, è stata arrestato stamane in un'indagine su un'operazione immobiliare. Un report della Polizia afferma che in Giappone 40mila persone somo morte sole in casa nella prima metà del 2024. Polemiche a Timor Est su alcune demolizioni di case abusive alla vigilia dell'arrivo di papa Francesco. Sarebbero almeno 5 i dipendenti dell'ong americana Anera uccisi da un attacco delle forze israeliane a Gaza.

PAKISTAN

L'esercito pakistano ha lanciato operazioni di intelligence nella provincia sudoccidentale del Balochistan in risposta agli attacchi degli insorti che hanno ucciso oltre 70 persone questa settimana. In un comunicato, l'esercito ha dichiarato che cinque insorti sono stati uccisi e altri tre feriti nelle tre operazioni lanciate nella provincia. “Le operazioni continueranno fino a quando tutti gli autori, i facilitatori e i favoreggiatori di questi atti atroci non saranno assicurati alla giustizia”, si legge nel comunicato diffuso.

TAIWAN

Ko Wen-je, sindaco dal 2014 al 2022 e terzo classificato alle elezioni presidenziali di gennaio, a capo di un piccolo partito di opposizione, è stato arrestato alle prime ore del mattino nell'ambito di un'indagine su un'importante operazione immobiliare nella capitale taiwanese. Il fermo avviene dopo che gli investigatori hanno fatto irruzione nella sua casa e nel suo partito venerdì e lo hanno interrogato per ore. Ko ha negato di aver commesso illeciti nel caso, che riguarda l'approvazione di un progetto immobiliare quando era sindaco.

GIAPPONE

Secondo un rapporto diramato dalla Polizia del Paese 40mila persone sono morte da sole nelle loro case in Giappone nella prima metà del 2024. Di queste, quasi 4mila persone sono state scoperte più di un mese dopo la loro morte e 130 corpi sono rimasti dispersi per un anno prima di essere ritrovati. Secondo le Nazioni Unite, il Giappone ha attualmente la popolazione più anziana del mondo. L'agenzia spera che il suo rapporto faccia luce sul crescente problema dell'invecchiamento.

TIMOR EST

A Timor Est alcune case sono state demolite nell'area di Tasi Tolu, il parco nazionale dove tra pochi giorni papa Francesco celebrerà la grande Messa nel suo viaggio apostolico. Secondo i residenti sfrattati che hanno parlato con la BBC, quasi 90 persone hanno ricevuto dal governo l'ordine di trovare un nuovo posto con un indennizzo tra i 7 e i 10mila dollari, giudicato da loro insufficiente. Il governo di Timor Est nega che gli sfratti siano collegati alla visita del Papa, insistendo sul fatto che i residenti vivono lì illegalmente.

ISRAELE - GAZA

Anera (American Near East Refugee Aid) ha dichiarato che diversi dipendenti della società di trasporti con cui lavorava sono stati uccisi in un attacco delle forze israeliane. Le forze israeliane hanno affermato che l'attacco aveva come obiettivo “assalitori armati” che stavano tentando di dirottare il convoglio su cui viaggiavano, organizzato dall'organizzazione benefica. Tutte le vittime si trovavano nel veicolo che guidava il convoglio, obiettivo dell'attacco. Secondo notizie non confermate, cinque persone sono le vittime.

KAZAKISTAN

Il ministero dell’informazione del Kazakistan ha reso note le nuove norme per l’accreditamento dei giornalisti, che dovranno scrupolosamente attenersi ai regolamenti, evitando di porre domande scomode ai funzionari statali alle manifestazioni pubbliche, di girare liberamente per gli edifici statali e di condividere con i colleghi foto e materiali.

UCRAINA - MOLDAVIA

Anche le autorità della Moldavia, in analogia con quelle dell’Ucraina, hanno intenzione di vietare le attività della metropolia ortodossa di Chişinău, dipendente dal patriarcato di Mosca, come ha dichiarato in televisione il deputato del partito al potere “Azione e Solidarietà”, Vasil Šojmaru, e le opposizioni accusano di voler sottomettere la Chiesa locale a quella rumena.