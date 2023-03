Le altre notizie del giorno: secondo le indagini l'incendio al campo profughi Cox's Bazar sarebbe stato "pianificato". In Afghanistan i talebani chiedono ai residenti locali di pagare per la costruzione delle strade. Trovato in Cina un militare taiwanese scomparso. Peggiorano le condizioni di vita in Nagorno Karabakh in seguito a ulteriori blocchi del corridoio di Lačin. In Giappone si riapre il processo per l'uomo da più tempo nel braccio della morte.

BANGLADESH

Secondo le autorità investigative, l’incendio nel campo profughi di Cox’s Bazar del 5 marzo che ha generato circa 15mila sfollati, è stato un "atto di sabotaggio pianificato e intenzionale". Gruppi militanti al momento non ancora identificati hanno appiccato il fuoco per "dominare" il campo, dove risiedono perlopiù persone della minoranza rohingya scappate dal Myanmar a partire dal 2017.

AFGHANISTAN

Secondo le testimonianze di alcuni insegnanti della provincia di Ghor, i talebani hanno chiesto di pagare un mese di stipendio (pari a circa 70 dollari) per la costruzione di una strada di 15 km che collegherebbe il distretto di Taiwara all'autostrada Herat-Ghor. Anche i dipendenti pubblici e il personale militare sono stati invitati a contribuire ma per i residenti locali la paga basta a malapena a sfamare le proprie famiglie.

GIAPPONE

L'Alta corte di Tokyo ha ordinato lunedì un nuovo processo per Iwao Hakamada, un ex pugile di 87 anni e l’uomo da più tempo nel braccio della morte. La notizia arriva quasi 60 anni dopo che Hakamada è stato condannato per omicidio per aver derubato e ucciso il suo capo e la famiglia dell’uomo. Un anno dopo l’inizio del processo erano stati utilizzati come prova dei vestiti macchiati di sangue, ma recenti test del dna non hanno trovato alcun legame tra questi e Hakamada.

CINA – TAIWAN

Un soldato taiwanese che prestava servizio sull’isolotto di Erdan – parte delle isole Kinmen, vicino alla costa cinese - e scomparso la scorsa settimana, è stato ritrovato in Cina, ha detto oggi Chiu Tai-san, capo del Consiglio per gli affari continentali di Taiwan: "Il ministero della Difesa e i dipartimenti competenti sono consapevoli dei progressi rilevanti e della situazione", ha affermato. In passato, soprattutto durante la Guerra fredda, i disertori di entrambe le parti nuotavano tra la Cina e le isole Kinmen.

BIELORUSSIA

Lukašenko ha firmato la legge che introduce in Bielorussia la pena di morte per i militari e i funzionari pubblici che tradiscono la patria, aggiungendo punizioni draconiane per il discredito delle forze armate e di tutte le compagini militari che aiutano il Paese, la propaganda del terrorismo, la violazione dei segreti di Stato e i danni alla pace nel mondo.

NAGORNO KARABAKH

Gli abitanti del Nagorno Karabakh lamentano sulle reti social il peggioramento delle condizioni di vita negli ultimi giorni, in seguito a ulteriori blocchi del corridoio di Lačin, per cui i negozi sono sempre più sguarniti e i prezzi sempre più alti, nonostante i pacificatori russi debbano garantire l’accesso regolare almeno dei prodotti alimentari.