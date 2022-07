di Fady Noun

Il governo libanese vorrebbe abbattere i giganteschi contenitori del porto, danneggiati dal disastro che provocò 220 morti. Per le famiglie delle vittime vanno invece conservati come futura memoria. Ora però è scoppiato un incendio per la fermentazione dei cereali che non è stato possibile rimuovere dall'interno e nella parte settentrionale rischiano di crollare. Intanto l'inchiesta sulle responsabilità della sciagura rimane paralizzata.