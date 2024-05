Le notizie di oggi: in Vietnam domani prevista una sessione straordinaria del Parlamento. Pechino premia con una medaglia e denaro la repressione della giunta birmana. Turkish Airlines riprende i collegamenti con l’Afghanistan, quattro voli settimanali fra Istanbul e Kabul. Le prime due fasi della maratona elettorale in India registrano un’affluenza inferiore al voto 2019 per il Lok Sabha

ISRAELE - GAZA - USA

Da Gerusalemme, dove ha incontrato il presidente Isaac Herzog, il segretario di Stato Usa Antony Blinken rinnova l’appello ad Hamas perché accolga la proposta di tregua di Israele e liberi gli ostaggi. Allo Stato ebraico chiede di consentire l’ingresso di aiuti a Gaza. Nella notte caccia con la stella di David hanno colpito postazioni di Hezbollah in cinque diverse zone del sud del Libano.

VIETNAM

Il parlamento vietnamita si riunirà domani pomeriggio in seduta straordinaria per discutere di questioni “personali”, a cinque giorni di distanza dalle dimissioni del presidente dell’assemblea Vuong Dinh Hue. Il mese scorso si era già tenuta una riunione speciale per accogliere le improvvise dimissioni del presidente Vo Van Thuong. Due delle quattro cariche su sui si fonda il Paese - capo del partito, la più importante: presidente; primo ministro; presidente Parlamento - sono vacanti.

CINA - MYANMAR

Pechino ha consegnato una medaglia e fornito un assistenza economica del valore di cinque milioni di yuan (circa 690mila dollari) alla polizia del Myanmar, per l’opera di repressione lungo i confini. A ricevere l’onorificenza, prima assegnata dalla Cina a un esponente della giunta golpista al potere dal febbraio 2021, il ministro degli Interni Yar Pyae in visita per colloqui sulla sicurezza.

TURCHIA - AFGHANISTAN

Turkish Airlines, compagnia di bandiera di Ankara, è pronta a riprendere i collegamenti diretti con l’Afghanistan a partire dal 21 maggio prossimo. L’annuncio è giunto ieri e mette fine a un blocco durato quasi tre anni: il vettore aveva infatti sospeso le operazioni ad agosto 2021, in concomitanza con l’ascesa al potere dei talebani. Saranno quattro i voli settimanali fra Istanbul e Kabul.

INDIA

Le prime due fasi della maratona elettorale in India per il Lok Sabha hanno fatto registrare un’affluenza inferiore rispetto al 2019, un dato parziale ma significativo sulla partecipazione al voto. Secondo i dati della Commissione elettorale il primo turno ha fatto registrare un 66,14%, mentre al secondo turno il dato è del 66,71%. Cinque anni fa ha superato in entrambi i casi il 69%.

INDONESIA - MALAYSIA

Almeno sei aeroporti chiusi, decine di migliaia di persone sfollate e ceneri che sono arrivate a lambire le coste della Malaysia. Sono gli effetti dell’eruzione di un vulcano in un’area remota dell’Indonesia, mentre resta alto il rischio tsunami. Il monte Ruang ha eruttato tre volte ieri, spargendo lava e cenere per oltre 5 km e costringendo le autorità a emettere ordini di evacuazione.

RUSSIA

I ministri degli Esteri di Estonia, Lituania e Lettonia accusano Mosca di bloccare i segnali Gps, causando notevoli disturbi per l’aviazione nella zona del mar Baltico, considerata un’azione di “aggressione ibrida che verrà discussa con gli alleati”, come ha dichiarato l’estone Marcus Tsakhna. Così facendo i russi intendono impedire gli attacchi dei droni su Kaliningrad.

KAZAKHSTAN

L’ex-ministro degli Interni del Kazakistan, Erlan Turgumbaev, è stato arrestato nell’ambito del processo per le repressioni delle proteste di massa a gennaio 2022, con l’accusa di abuso di potere. Nelle proteste, represse con violenza, sono morte 238 persone tra i dimostranti che contestavano gli aumenti del prezzo del gas e il dominio politico di Nursultan Nazarbaev.