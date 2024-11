Le notizie del giorno: proteste e disordini in Pakistan dopo l'attacco terroristico dei giorni scorsi. La Corea del Sud accusa la Russia di aver inviato equipaggiamento di difesa aerea alla Corea del Nord. In Giappone le biblioteche pubbliche venderanno libri a chi non usa i negozi online. Scontri verbali sempre più intensi tra le famiglie Marcos e Duterte nelle Filippine.

COP29

I negoziati della conferenza sul clima COP29 si sono protratti oltre il previsto dopo che i Paesi in via di sviluppo hanno respinto l’offerta da parte dei Paesi ad economia avanzata di stanziare 250 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima entro il 2035. La cifra è stata considerata troppo modesta: i negoziatori dei Paesi più vulnerabili cercavano un finanziamento di oltre mille miliardi di dollari l’anno e le discussioni proseguiranno anche oggi.

PAKISTAN

Nel distretto di Kurram, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, dove nei giorni scorsi un attacco armato contro un convoglio di veicoli ha ucciso decine di persone, le autorità hanno imposto il coprifuoco e sospeso le connessioni in seguito alle proteste della popolazione contro il governo, accusato di non aver garantito un livello sufficiente di sicurezza. Migliaia di persone hanno partecipato a un sit-in a Parachinar, mentre in altre zone si sono registrati disordini.

MEDIO ORIENTE

Intorno alle 4 di questa mattina un attacco israeliano ha raso al suolo un edificio residenziale nel quartiere Basra di Beirut, capitale del Libano. Quattro persone sono state uccise e decine ferite, secondo il ministero della Salute libanese. Si tratta del quarto attacco da parte di Israele contro il centro di Beirut negli ultimi sette giorni. Il presidente americano Joe Biden ha chiamato l’omologo francese Emmanuel Macron per discutere della proposta di cessate il fuoco lungo la “Linea Blu”.

KAZAKISTAN

Gli attivisti del partito Alga, Kazakstan!, che chiede la registrazione da maggio del 2022, hanno cercato di presentare per la 25ma volta la richiesta di approvazione al ministero della giustizia di Astana, presentando oltre tremila firme dopo aver superato i cordoni dei poliziotti, che non volevano lasciarli entrare nel palazzo perché “disturbano il lavoro dei funzionari”.

PENISOLA COREANA

Shin Won-sik, consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, ha affermato che la Russia, in cambio dell'invio di truppe a sostegno di Mosca nella guerra contro l'Ucraina, ha fornito alla Corea del Nord missili antiaerei ed equipaggiamento per la difesa aerea. Nel frattempo, i residenti sudcoreani che vivono lungo il confine tra i due Paesi hanno riportato gravi problemi di salute mentale a causa dei suoni fastidiosi emessi dagli altoparlanti nordcoreani. Un’azione in risposta ai messaggi di propaganda, emessi sempre con altoparlanti, dal Sud.

GIAPPONE

Alcune biblioteche pubbliche cominceranno anche a vendere libri a partire dall’anno prossimo, per colmare il vuoto lasciato dalle librerie fisiche. L’iniziativa è diretta soprattutto agli anziani che potrebbero non avere dimestichezza con l’acquisto dei libri online, e alcune biblioteche venderanno anche articoli di cancelleria e verdure coltivate localmente per creare centri di interazione. Da agosto dell’anno scorso a marzo di quest’anno hanno chiuso 145 librerie.

FILIPPINE

La vicepresidente filippina Sara Duterte ha dichiarato che farebbe assassinare il presidente Ferdinand Marcos Jr. se lei stessa venisse uccisa: questa mattina, in conferenza stampa ha spiegato di aver parlato con un assassino e di avergli dato istruzioni di uccidere Marcos, sua moglie e lo speaker della Camera se lei venisse a mancare. L'Ufficio di Marcos ha risposto con un comincato in cui afferma di aver riferito la "minaccia" al Comando di sicurezza presidenziale.