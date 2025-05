di Mathias Hariyadi

Giacarta (AsiaNews) - Dal 21 al 24 maggio si è svolto il National Network Meeting 2025 di Caritas Indonesia, presso la sede della Conferenza episcopale indonesiana (KWI), nel centro di Giacarta. L’incontro biennale ha riunito i principali attori della rete umanitaria della Chiesa cattolica per rinnovare l’impegno alla collaborazione, alla giustizia ecologica e allo sviluppo inclusivo in tutta l’Indonesia. Il tema ha richiamato il motto giubilare, ponendo al suo centro la speranza. È stato un evento che ha favorito una riflessione spirituale e strategica, esortando i partecipanti ad approfondire la loro missione condivisa di misericordia e solidarietà.

“L'incontro nazionale è un'opportunità vitale per alimentare la sinergia e rafforzare lo spirito di cooperazione fraterna tra gli uffici Caritas diocesani a livello nazionale”, ha dichiarato il vescovo Aloysius Sudarso, presidente del Consiglio di amministrazione di Karina, o Caritas Indonesia. “Questo spirito deve guidare i nostri sforzi nella risposta alle emergenze e nei programmi umanitari a lungo termine”, ha aggiunto. Giunta al terzo anno di attuazione del suo Piano strategico 2023-2027, l’impegno di Caritas Indonesia si sta concentrando maggiormente sulle iniziative ecologiche. Durante l’evento le diocesi hanno presentato le loro migliori pratiche per la cura del Creato, in linea con l'enciclica Laudato Si’ di papa Francesco. “Questi programmi ecologici riflettono il nostro impegno a prenderci cura della nostra casa comune”, ha dichiarato il vescovo Sudarso, esprimendo la speranza che l'incontro potesse stimolare azioni positive anche in futuro.

Nel suo discorso, p. Fredy Rante Taruk, direttore esecutivo, ha sottolineato l'importanza di allineare i programmi di Caritas con gli obiettivi di sviluppo nazionale dell'Indonesia. “Siamo impegnati a lavorare a stretto contatto con le parti interessate del governo a tutti i livelli, assicurando che i nostri servizi umanitari contribuiscano in modo significativo al tessuto sociale e alla resilienza delle comunità”, ha dichiarato. L'incontro ha affrontato anche questioni critiche come il ruolo delle donne nella costruzione della resilienza delle comunità indigene, il traffico di esseri umani, la condizione dei migranti e l'importanza dei programmi di nutrizione e salute pubblica.

All'evento hanno partecipato i vescovi che ricoprono il ruolo di amministratori in Caritas Indonesia, i direttori di tutte le Caritas diocesane e delle Commissioni per lo sviluppo sociale ed economico (PSE), le congregazioni religiose e i coordinatori dei programmi di tutto il Paese. Hanno partecipato anche partner esterni, tra cui rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (BNPB), del Forum Umanitario Indonesia (HFI) e del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS) Indonesia. Erano presenti anche partner internazionali della rete Caritas Internationalis, tra cui Caritas Asia, Caritas Germania, Catholic Relief Services (CRS), Caritas Australia e Caritas Timor Leste. I partner hanno affermato il loro sostegno alla missione di Caritas Indonesia e al suo ruolo nel promuovere la compassione inclusiva e lo sviluppo umano integrale.

Caritas Indonesia, nota anche come Karina Foundation, è stata istituita nel 2006 come agenzia umanitaria ufficiale della Conferenza episcopale dell’Indonesia. Fa parte della confederazione globale di Caritas Internationalis, che comprende 162 organizzazioni Caritas nazionali della Chiesa cattolica. Operando in settori quali la risposta ai disastri, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la salute e la nutrizione, la protezione dei migranti e delle vittime della tratta, Caritas Indonesia serve le comunità di tutto l'arcipelago con una missione radicata nell'insegnamento sociale cattolico e nella chiamata evangelica ad amare e servire. L'incontro nazionale del 2025 ha riaffermato il ruolo di Caritas Indonesia come attore chiave sia nella Chiesa che nella società, impegnata a lavorare fianco a fianco con le comunità, i governi e i partner globali per costruire un mondo più giusto e compassionevole.