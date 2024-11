di Fady Noun

Mentre faticosamente tiene il cessate il fuoco con Israele, un reprotage dalle aree più duramente colpite dalla guerra. L'accordo arrivato nel giorno di una festa mariana, proprio come avvenne nel 2006. I danni provocati dai bombardamenti durissimi delle ultime ore prima che entrasse in vigore la tregua. Una religiosa da Nabatyeh: "L'intera città è morta, la nostra scuola non potrà riaprire prima di febbraio".

Beirut (AsiaNews) - “Si sentono vittoriosi, perché il loro spirito non si è spezzato. Al confine hanno combattuto come leoni“. Così Habib N. (*) professore assistente all'Università Saint-Joseph di Beirut, commenta l'incredibile festival di bandiere gialle di Hezbollah che hanno sventolato su tutti gli schermi televisivi il 27 novembre, la mattina dell'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. “Una vittoria, ma a quale prezzo”, aggiunge.

“È la festa della Madonna della Medaglia Miracolosa”, osservava di prima mattina un messaggio WhatsApp di un amico giornalista. “È un segno bellissimo! Non è una coincidenza”. Dobbiamo il cessate il fuoco alla preghiera? Forse. Perché no? In molte parrocchie sono stati lanciati incessanti appelli affinché l'aviazione israeliana interrompesse il suo micidiale balletto aereo. Poche ore dopo, una foto che circolava sui telefonini mostrava una formazione di nuvole simili a una colomba sopra Notre-Dame du Tell, a Zahlé, dove si era rifugiata metà della Bekaa sciita. Un altro “bel segno”. “La guerra del 2006 si è effettivamente conclusa nella festa dell'Assunzione, il 15 agosto”, ricorda una laica consacrata della diocesi di Antelias.

Riprese pochi minuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco dai mattinieri di al Manar, l'emittente televisiva di Hezbollah, le auto sfrecciano sull'autostrada meridionale. È uno spettacolo affascinante alle prime luci dell'alba. I cuori sono leggeri, ma tra poche ore si formeranno ingorghi di diversi chilometri e i colpi di avvertimento israeliani e i blocchi stradali dell'esercito, che iniziano a dispiegarsi, impediranno agli abitanti dei villaggi in cui sono ancora stanziate le truppe israeliane di tornare agli odori familiari delle loro case. Un fotografo dell'Associated Press è stato ferito a una gamba dopo essersi avvicinato troppo a un carro armato. “Siamo forse caduti in una trappola? Vogliono occupare la striscia di confine distrutta?”.

Nei sobborghi meridionali di Beirut, al crepitio delle armi automatiche, le auto si muovono lentamente in un mare di motociclette e di strade ricoperte di macerie. I veri abitanti si distinguono dai giovani agitatori in camicia nera del partito filo-iraniano. Ci sono persino distribuzioni di bandiere gialle e pasticcini. La desolazione è ovunque, ma la notizia del cessate il fuoco allevia ogni dolore. Si vedono due uomini che si abbracciano e piangono, come dopo una lunga assenza, mentre altri si fanno fotografare sulle macerie degli edifici distrutti.

L'ultimo giorno di guerra era stato terribile. Venti attacchi in 120 secondi. L'aviazione ha colpito in particolare le filiali dell'istituto bancario di Hezbollah. “Ho visto la mia auto bruciare in televisione”, ha commentato un uomo al microfono di un canale. “Ho tremato come una foglia per due ore al fragore degli attacchi”, mi racconta al telefono Asma F (*), insegnante universitaria che vive a Hazmiyé, un quartiere che si affaccia sulla periferia. “Non ho dormito tutta la notte”, aggiunge.

Seguendo il consiglio di Avichay Adraee, il portavoce arabo (con accento ebraico) dell'esercito israeliano, molti abitanti di Beirut disorientati dai raid aerei israeliani hanno dormito nelle loro auto parcheggiate in “luoghi sicuri”, nei quartieri cristiani di Beirut o in Piazza dei Martiri, nel centro della città.

Il ritorno è massiccio e impressionante, in tutte le regioni prese di mira dall'aviazione israeliana. Gli enormi crateri lasciati dalle granate sulla strada che separa i valichi di frontiera libanese e siriano vengono riempiti da camion carichi di grossi blocchi di pietra provenienti dalle cave della catena montuosa dell'Anti-Libano, sotto l'occhio vigile del ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Ali Hamiyé, per consentire ai rifugiati siriani sfollati di tornare nella Bekaa martoriata.

A Tiro, i raid israeliani hanno reso inabitabili alcuni quartieri. Si possono ancora vedere edifici in rovina che fumano. “Non c'è più acqua né elettricità, anche i generatori privati non funzionano più, i cavi sono stati tagliati”, lamenta il proprietario di una ‘casa di riposo’ sulla spiaggia di Tiro. Diversi edifici sulla corniche marittima, gioiello della città, sono stati squarciati.

“Non ci sono obiettivi militari qui. Volevamo fare del male a Nabih Berry. È pura cattiveria”, lamenta il proprietario di una pasticceria orientale, con la voce soffocata dal rombo dei bulldozer. Il sindaco di Tiro, Hassan Dbouq, ha dichiarato all'AFP che “più di 50 edifici di altezza compresa tra i tre e i 12 piani sono stati completamente distrutti dagli attacchi israeliani” e decine di altri sono stati danneggiati fino al 60%.

La stessa cosa è avvenuta quasi ovunque. A Nabatyeh, la scuola delle Suore Antonine, che accoglie 1.800 alunni dalla materna all'ultimo anno, è stata gravemente danneggiata. “Non c'è acqua, né elettricità, né internet”, lamenta suor Marie Touma, direttrice della scuola. L'intera città è morta. L'edificio dei bambini è stato gravemente danneggiato dalle esplosioni. Alcuni pilastri sono stati danneggiati e le pareti sono state squarciate. Gli infissi delle porte e delle finestre della scuola sono stati tutti spazzati via. “Ci vorranno due settimane solo per riparare le finestre. Non credo che la scuola potrà riaprire prima di febbraio”.

Gli attacchi sono continuati fino a un'ora prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco, mercoledì. L'ultimo raid ha preso di mira il quartiere dove vive Anas Mdallali, un sarto siriano che vive a Tiro da dieci anni. “Ho pianto di rabbia”, dice il 40enne, guardando i cumuli di macerie che bloccano l'ingresso del suo edificio. “Da ieri prendo medicinali dopo lo shock, guardo la distruzione e i giocattoli dei miei figli e piango”. Il Paese è ancora sotto shock.

(*) I nomi sono stati cambiati per proteggere l'anonimato