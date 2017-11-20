Dopo due attacchi che hanno causato cinque morti e cinque feriti, l’ambasciata di Pechino a Dushanbe ha ordinato l’evacuazione dalle zone di frontiera. Il governo del Tagikistan e i talebani hanno affermato che collaboreranno mentre crescono i timori che dietro gli attacchi (non ancora rivendicati) ci siano i combattenti del Partito islamico del Turkestan (TIP). L’instabilità minaccia la cooperazione regionale e i progetti cinesi della Belt and Road Initiative.

Dushanbe (AsiaNews/Agenzie) - L’ambasciata cinese a Dushanbe ha esortato le aziende e il personale cinese ad abbandonare tutte le aree al confine con l’Afghanistan in seguito a due attacchi in cui cinque cinesi sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti. Le autorità del Tagikistan hanno riferito che nel primo attacco, avvenuto venerdì scorso, sono morti tre cittadini cinesi. Domenica, in un secondo assalto al confine, ne sono stati uccisi due.

Le forze di sicurezza sono in stato di massima allerta, mentre i talebani hanno riferito hanno riferito di aver arrestato due sospettati nel distretto di Maimay, nel Badakhshan, la regione al confine con il Tagikistan. Nessun gruppo armato ha finora rivendicato gli attentati. Il ministro degli Esteri talebano, in una telefonata all’omologo tagiko, ha attribuito la colpa a persone “che cercano di creare disordine, instabilità e sfiducia tra i Paesi della regione”, aggiungendo che il governo talebano “è pronto alla condivisione di informazioni, alla collaborazione tecnica e alle valutazioni congiunte per identificare i responsabili dell’accaduto”.

Il Tagikistan in realtà ha da tempo rapporti diplomatici tesi con l’Afghanistan, nonostante viva nel Paese un’importante minoranza tagika (storicamente contraria al governo dei talebani, che sono perlopiù di etnia pashtun). In passato il presidente Emomali Rahmon, che ha condannato gli attentati e rafforzato la sicurezza lungo le frontiere, aveva già denunciato la presenza di trafficanti di droga e contrabbandieri d’oro lungo la frontiera. Le forze tagike avevano anche condotto una serie di operazioni militari fino ad arrivare a scontrarsi con le forze di frontiera afghane ad agosto.

Forse Pechino immaginava che prima o poi nella regione sarebbero riprese le attività terroristiche: circa una settimana fa il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, aveva incontrato Rahmon a Dushanbe per discutere dei crescenti rischi alla sicurezza provenienti dall’Afghanistan.

La Cina negli ultimi anni è diventata uno dei maggiori investitori dell’ex Repubblica sovietica, dove i lavoratori cinesi sono coinvolti soprattutto in progetti minerari e di costruzione. Tutti i Paesi dell’Asia centrale stanno in realtà cercando di espandere il commercio e la cooperazione con Kabul nonostante le continue sfide alla sicurezza. Si tratta di un processo che va a sua volta inserito in una cornice più ampia: negli ultimi mesi il Pakistan ha più volte attaccato l’Afghanistan a causa del sostegno di Kabul ai talebani pakistani (TTP), che puntano a ricreare uno Stato su modello dell’Emirato islamico anche in Pakistan. Islamabad sta continuando a espellere rifugiati afghani nel tentativo di esercitare ulteriori pressioni su Kabul mentre i valichi di frontiera sono chiusi da oltre 50 giorni, generando perdite per circa 200 milioni di dollari, secondo le stime. Anche per questo l’Afghanistan sta cercando di approfondire i rapporti commerciali con gli Stati dell’Asia centrale.

Da parte sua, invece, Pechino è da tempo preoccupata dell’ascesa di alcuni gruppi terroristici in Asia centrale dopo la riconquista talebana del 2021, che ha galvanizzato diverse organizzazioni che sfruttano i confini porosi della regione per spostarsi. Proprio per questo a settembre si è tenuta la prima esercitazione congiunta della China-Central Asia Special Police Skills Challenge. Ottanta agenti d'élite provenienti da Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan si sono sfidati in una sorta di competizione che aveva però lo scopo di costruire solide partnership nella lotta al terrorismo e alle attività criminali transfrontaliere. L'esercitazione è svolta a Urumqi, nella regione dello Xinjiang, un'area nota per la repressione che Pechino compie contro la minoranza uigura

A destare particolare preoccupazione è il Partito islamico del Turkestan (noto internazionalmente con la sigla TIP). Lo scorso anno, il capo del movimento, Abdul Haq Turkistani (di base in Afghanistan), poco prima del rovesciamento in Siria dell’ex dittatore Bashar al-Assad, aveva avvertito: “I miscredenti cinesi riceveranno presto lo stesso trattamento che hanno ricevuto i miscredenti in Siria, se Dio vuole”. Il TIP era infatti molto attivo in Siria E non è un caso che nell’ultimo anno Pechino abbia espresso preoccupazione riguardo l’inserimento di migliaia di combattenti uiguri nell’esercito siriano.

Diversi analisti avevano da tempo predetto che il TIP stesse aspettando il momento giusto per ritornare in Xinjiang e rilanciare una campagna separatista. Tuttavia, le strade e le frontiere cinesi che portano alla provincia autonoma restano impenetrabili, per cui è probabile che i diversi miliziani si siano posizionati tra Afghanistan, Uzbekistan e Tagikistan dove si trovano campi di addestramento gestiti dai talebani. Da qui la posizione è ideale per colpire i progetti della Belt and Road Initiative cinese.

Se il TIP dovesse rivendicare l’attacco, Kabul - che, isolata internazionalmente, sta cercando di accaparrarsi parte degli investimenti cinesi - si troverebbe in una situazione complessa rischiando (come avvenuto con il Pakistan) di perdere opportunità di sviluppo economico a causa dei gruppi armati ospiti sul suo territorio e lungo i suoi confini.