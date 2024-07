Le notizie di oggi: in Myanmar più di un quarto delle scuole pubbliche sono chiuse a causa della guerra. La Nuova Caledonia ha eletto per la prima volta un candidato pro-indipendenza all'Assemblea nazionale farncese. Assolto da un tribunale di North Sumatra un ex funzionario governativo accusato di schiavitù. Le università indiane stanno rinforzando i rapporti con Israele.

INDIA

Cinque soldati sono stati uccisi in un'imboscata tesa da presunti militanti nel distretto di Kathua, nel territorio del Jammu e Kashmir. I rinforzi sono arrivati rapidamente ed è stata avviata un'operazione di ricerca per rintracciare gli aggressori. Il Kashmir è teatro di un'insurrezione armata contro il dominio indiano dal 1989.

MYANMAR

Più di un quarto, circa 13.700 sulle 48.753 scuole pubbliche del Myanmar, sono state chiuse a causa della guerra civile nel Paese, ha dichiarato il Ministero dell'Istruzione della giunta militare. Nello Stato occidentale di Chin, che ha visto feroci combattimenti dal colpo di Stato militare del 2021, solo 38 scuole su circa 1.500 sono ancora aperte, secondo i dati diffusi dal ministero.

OCEANIA

Per la prima volta in quasi quattro decenni la Nuova Caledonia ha eletto un candidato pro-indipendenza, Emmanuel Tjibaou, all'Assemblea nazionale francese nelle elezioni conclusesi domenica scorsa. Si tratta di un'altra battuta d'arresto per i lealisti francesi, mentre continuano i disordini nel territorio insulare del Pacifico nonostante i consistenti rinforzi di sicurezza inviati da Parigi.

INDONESIA

Un tribunale indonesiano ha assolto un ex funzionario governativo accusato di traffico di esseri umani dopo che alcune persone erano state trovate in gabbie vicino alla sua piantagione di olio di palma, una sentenza che secondo l'organismo per i diritti del Paese ha stabilito l'impunità per gli attori statali. I pubblici ministeri hanno promesso di ricorrere in appello contro la decisione di lunedì dei giudici di un tribunale di North Sumatra.

ISRAELE - INDIA

Dall'inizio della guerra a Gaza, le università indiane hanno intensificato i legami con le università e le aziende israeliane produttrici di armi, nonostante diverse istituzioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito siano state costrette a rivedere gli scambi a causa dell'aumento del numero di morti, come rivela Middle East Eye. Negli ultimi mesi, le università indiane hanno aumentato le collaborazioni nei settori della difesa, della robotica e dell'intelligenza artificiale (IA).

KAZAKISTAN

Nella regione di Mangistau in Kazakistan sono cominciate le esercitazioni militari internazionali Birlestik-2024 (“Unione-2024”), a cui prendono parte contingenti militari di Kazakistan, Kirghizistan, Azerbaigian, Tagikistan e Uzbekistan, allo scopo di “compiere operazioni di localizzazione dei conflitti armati”, con oltre 4000 soldati schierati.

CINA - COREA DEL NORD

Si allarga il commercio tra Pechino e Pyongyang, per cui i russi cominceranno a importare dalla Corea del Nord il sapone, lo shampoo, la carta igienica e altri articoli per l’igiene della persona. Si prevede di aprire anche a tessuti e abbigliamento, proibiti dalle sanzioni dell’Onu, ma i coreani producono solo i jeans “tradizionali”, non quelli stretti e strappati.