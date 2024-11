Alla vigilia dell'apertura della Cop29 Baku diffuso l'Indian Climate Report 2024 sui fenomeni registrati nei primi nove mesi dell'anno. Ben 3.238 persone hanno perso la vita nel Paese a causa di inondazioni, frane e ondate di calore, con un aumento del 18%. In Madhya Pradesh il numero maggiore di giornate di clima anomalo, in Kerala il record di vittime.

Delhi (AsiaNews/Agenzie) – In India nei primi nove mesi del 2024 solo in 19 giorni su 274 non sono stati registrati eventi climatici estremi. Lo rileva l’Indian Climate Report 2024 curato dal Centre for Science and Environment (CSE) di Delhi e dal portale Down To Earth diffuso ieri alla vigilia ormai dell’apertura a Baku in Azerbaigian della COP29, la conferenza mondiale dell’Onu sui cambiamenti climatici. La statistica si basa su sette eventi meteorologici estremi: fulmini e tempeste; forti piogge, inondazioni e frane; ondate di calore; ondate di freddo; nubifragi; cicloni e nevicate.

Ben 3.238 persone hanno perso la vita a causa di tali eventi nel 2024, rispetto alle 2.755 dello stesso periodo del 2022: un aumento del 18%. Crescono anche i terreni agricoli danneggiati: 3,2 milioni di ettari, con un aumento del 74% rispetto agli 1,84 milioni di ettari danneggiati nel 2022. Risultano distrutte, inoltre, 235.862 case ed edifici e uccisi circa 9.457 capi di bestiame.

Per l'India, il 2024 è stato un anno estremo, con quasi ogni mese che ha battuto un record di temperatura o di precipitazioni. “Questa frequenza sta travolgendo le popolazioni più vulnerabili, che non hanno le risorse per adattarsi a questo ciclo inarrestabile di perdite e danni”, ha commentato la direttrice generale del CSE Sunita Narain.

Il Madhya Pradesh ha registrato il maggior numero di giorni con condizioni meteorologiche estreme (176) tra gli Stati e i territori dell'Unione. “Il Kerala ha registrato il maggior numero di vittime, 550, seguito dal Madhya Pradesh (353) e dall'Assam (256)”, hanno sottolineato gli autori in una dichiarazione stampa sulla loro analisi. La più grande superficie coltivata colpita (oltre il 60%) si trovava in Maharashtra e il maggior numero di case danneggiate a causa di eventi meteorologici estremi si trovava in Andhra Pradesh.