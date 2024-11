di Maria Casadei

Nella tornata elettorale locale in corso in questi giorni in India si vota anche nello Stato di cui è capitale Ranchi. I nazionalisti indù del premier Modi mirano a riconquistarne il governo promettendo "uguaglianza di diritti". Ma i gruppi etnici locali temono di veder cancellata la loro identità e le loro tradizioni.

Milano (AsiaNews) – Insieme al Maharashtra, in questi giorni in India sono in corso le elezioni locali anche nello Stato del Jharkhand, realtà del nord-est a forte presenza tribale al servizio delle cui comunità ha speso la propria vita anche p. Stan Swamy, il gesuita indiano morto nel 2021 dopo una lunga carcerazione con l’ingiusta accusa di terrorismo. Le elezioni si svolgono in due turni: in alcuni distretti si è votato il 13 novembre, si andrà alle urne il 20 novembre per eleggere complessivamente 81 membri dell’Assemblea legislativa dello Stato.

A contendersi la vittoria in nel Jharkhand sono principalmente due forze politiche: il Jharkhand Mukti Morcha (JMM) - rappresentante dell’Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) - e la National Democratic Alliance (NDA), guidata dal Bharatiya Janata Party (BJP), il partito nazionalista indù di cui è leader il primo ministro dell’India Narendra Modi. Nelle ultime elezioni del 2019, il JMM aveva vinto 30 seggi, formando un governo con il supporto dell’Indian Congress e il Rashtriya Janata Dal, eleggendo Hemant Sorent come come capo fel governo di questo Stato. In quell’occasione, il BJP aveva ottenuto 25 seggi, mentre il Congress poco più di una quindicina.

I programmi elettorali dei partiti in corsa in queste elezioni si concentrano su una serie di riforme volte a rivedere il modello di governance dello Stato per favorirne lo sviluppo. La NDA si propone di “cacciare gli infiltrati”, ovvero gli immigrati illegali provenienti dal Bangladesh che risiedono in Jharkhand. Inoltre, promette di implementare il Codice civile uniforme (UCC), promettendo però al contempo di proteggere e salvaguardare le comunità tribali e i loro diritti.

Il Jharkhand, nato come Stato nel 2000 in seguito alla separazione dal Bihar, si contraddistingue per la sua composizione demografica assai diversificata, composta da gruppi tribali e non, rappresentando un panorama socio-politico complesso. Con la loro insistenza molto forte sul Codice civile uniforme, i nazionalisti indù dicono di mirare a fornire un quadro giuridico coeso, promuovendo l’uguaglianza tra tutti i cittadini. Questa proposta, tuttavia, ha suscitato reazioni contrarie tra i gruppi tribali dello stato, che temono che l’introduzione dell’UCC, porti all’erosione delle tradizioni delle singole tribù. In particolare, i leader di queste comunità hanno espresso preoccupazione riguardo alla perdita della loro autonomia e soprattutto delle loro usanze, che andrebbero incontro ad un processo di omogeneizzazione culturale.

La posizione del NDA di voler proteggere le popolazioni tribali al contempo supportando l’adozione del UCC, sembra dunque alquanto contradditoria e paradossale. In Jharkhand, l’attuazione del Codice civile uniforme sarebbe tutt’altro che semplice, provocando tensioni e resistenze soprattutto nelle zone rurali, dove la conoscenza dei diritti legali è scarsa e limitata.

Mentre quasi tutti i programmi elettorali affrontano la questione dei diritti tribali, il JMM ha anche proposto di riservare il 33% dei posti governativi alle donne, insieme ad altri punti nell’ambito dell’agricoltura e dell’istruzione. Il Congress, attualmente al governo dello Stato insieme al JMM e al Rashtriya Janata Dal, ha promesso elettricità gratuita, il censimento delle caste e la copertura di tutti i posti vacanti nelle istituzioni governative.

In vista delle elezioni in Jharkhand, il primo ministro indiano Narendra Modi ha pubblicato un messaggio su X (ex Twitter), incitando gli elettori a votare: “Oggi è il primo round di votazioni per le elezioni dell’Assemblea in Jharkhand. Invito tutti gli elettori a votare e partecipare alla democrazia.” Dopo la schiacciante vittoria nello stato dell’Haryana, sempre a nord del paese, attraverso il NDA, il BJP spera di replicare il suo successo in Jharkhand e in Maharashtra, dove le elezioni si svolgeranno il prossimo 20 novembre. Il conteggio dei voti espressi avverrà in entrambi gli Stati il 23 novembre.

