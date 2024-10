di Melani Manel Perera

L’iniziativa, in programma dal 3 al 10 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale della temperanza. I costi a livello sanitario dovuti a uso (o abuso) di alcol nel Paese è di circa 726 milioni di euro. Sono 20mila ogni anno i decessi legati alle bevande alcoliche e alle malattie associate. Un decalogo per rilanciare la lotta all’abuso.

Colombo (AsiaNews) - Una settimana di sensibilizzazione sul tema dell’alcol, sui costi sociali legati alla dipendenza e i problemi sociali ad esso collegati. È l’iniziativa lanciata dalla Sri Lanka Temperance Association che a partire dal 3 ottobre, Giornata mondiale della temperanza, fino al 10 del mese promuove una serie di iniziative ed eventi collegati. La cerimonia inaugurale è in programma nel pomeriggio di oggi presso il tempio buddista di Sri Dharmavijayaloka Viharaya, a Pannipitiya, sobborgo del distretto di Colombo col patrocinio del presidente dello Sri Lanka Temperance Movement Ittapane Dharmalankara Mahanayake Thero.

L’Alcohol and Drug Information Center (Adic) sostiene che il costo sanitario ed economico nel Paese dovuto all’uso (o abuso) di alcol è di 237 miliardi di rupie (circa 726 milioni di euro). Più di 30 milioni di persone al mondo muoiono ogni anno per malattie e incidenti legati alla sostanza. Solo in Sri Lanka il numero di decessi dovuti all’alcol e alle malattie a esso correlate è di circa 20mila ogni anno; a questo si aggiungono i quasi 35mila bambini che perdono il padre e 18mila mogli nell’isola che perdono i loro mariti per questo motivo.

Sempre secondo dati diffusi da Adic, quasi 50 cittadini dello Sri Lanka muoiono prematuramente ogni giorno a causa del consumo di alcol, che ha anche ricadute a livello economico: la sostanza, infatti, non si dimostra una fonte di reddito per il Paese, sebbene il governo abbia ricevuto 165 miliardi di rupie (oltre 500 milioni di euro) derivanti dalle tasse sull’alcol nel 2022, secondo uno studio condotto dal Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite (Fonte - Investment Case For Alcohol Control In Sri Lanka 2022- UNDP) pubblicato lo scorso anno.

La National Authority on Tobacco and Alcohol Act (Nata) con decreto numero 27 del 2006 ha vietato la pubblicità di alcol e tabacco in Sri Lanka. Ciononostante, in violazione delle leggi vigenti le aziende produttrici di alcolici continuano a promuoverne la vendita e il consumo rivolgendosi a tutta la popolazione, compresi i bambini e i giovani, in modo non etico e illegale. “I bambini e i giovani - spiega una nota Adic - sono un obiettivo chiave per le aziende produttrici di alcolici, le quali mirano ad attirare nuovi consumatori verso il loro prodotto” invece di spiegarne gli effetti dannosi, confermati dalle molte “persone che muoiono prematuramente a causa dell’uso di alcol”.

Da qui l’appello a una moderazione nel consumo di bevande alcoliche, che potrà essere di beneficio a tutto il Paese, anche e soprattutto per una riduzione dei costi nella sanità, un miglioramento della salute generale e maggiore armonia in famiglia. Del resto la stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha più volte ricordato come politiche di tassazione sui prezzi dell’alcol sono tra le misure di controllo più efficaci, economicamente vantaggiose e scientificamente provate.

Al riguardo Sampath The Serum, direttore esecutivo Adic, illustra un decalogo che prevede fra gli altri: una tassazione specifica; applicazione delle norme già in vigore per ridurre il consumo di bevande alcoliche, sulla scorta delle leggi che contrastano il consumo di tabacco; applicazione della legge per controllare i liquori illegali e sostenere programmi che ne disincentivano uso e abuso, in particolare fra i più giovani; formulare e attuare consulenza, trattamenti e altri servizi e programmi necessari per liberare coloro che sono dipendenti dall’alcol; lavorare per prevenire interferenze da parte dell’industria degli alcolici atte a indebolire le politiche esistenti e impedire l’introduzione di nuove politiche che ne contrastano la diffusione.