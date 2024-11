di Melani Manel Perera

L'alleanza National People's Power ha ottenuto 159 seggi su 225. Il leader di ispirazione marxista, scelto alle presidenziali di settembre dopo decenni di dinastie familiari al potere, ha promesso di voler cercare “mezzi alternativi” per sostenere le finanze della nazione. Il Fondo monetario internazionale aveva chiesto misure di austerità in cambio di un prestito di salvataggio.

Colombo (AsiaNews) - La coalizione di sinistra del presidente Anura Kumara Dissanayake ha vinto le elezioni parlamentari in Sri Lanka, aggiudicandosi 159 seggi su 225 grazie al 63% dei voti. Il National People's Power (NPP) ha così superato l'alleanza di opposizione denominata Samagi Jana Balawegaya (SJB), guidato da Sajith Premadasa, figlio dell'ex presidente Ranasinghe Premadasa, che ha ottenuto 40 seggi.

Molti ex deputati non si sono ricandidati oppure hanno preferito proporsi come indipendenti, frammentando l’opposizione. Il Ilankai Tamil Arasu Kachchi, che rappresenta la minoranza etnica tamil, ha ottenuto sette seggi, mentre il New Democratic Front e lo Sri Lanka Podujana Peramuna (il partito della famiglia Rajapaksa al potere fino al 2022) hanno conquistato rispettivamente tre e due seggi.

“Crediamo che questa sia un'elezione cruciale che segnerà una svolta nello Sri Lanka”, aveva affermato lo stesso Dissanayake ieri ai seggi. “Grazie a tutti coloro che hanno votato per una rinascita”, ha scritto oggi su X in sinhala, tamil e inglese, le tre lingue parlate nello Sri Lanka. Nell’assemblea uscente, il partito Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) di Dissanayake, di ispirazione marxista e impegnato in una lotta armata negli anni ‘70 e ‘80, aveva solo tre seggi.

Dissanayake è diventato presidente a settembre dopo aver promesso di alleggerire le misure di austerità imposte dal Fondo monetario internazionale (FMI) per uscire dalla crisi economica. Nel 2022 lo Sri Lanka aveva dichiarato il fallimento e le conseguenti proteste di piazza avevano costretto alle dimissioni l’allora presidente Gotabaya Rajapaksa, parte di una delle famiglie che per anni hanno dominato lo scenario politico del Paese. Al suo posto venne nominato l’economista Ranil Wickremesinghe, responsabile di aver siglato gli accordi con il FMI che chiedevano di aumentare le entrate. Sono dunque state varate misure che hanno fatto aumentare le bollette e le tasse sul reddito, fin da subito impopolari.

Dissanayake, eletto con il 42% delle preferenze a settembre, aveva poi sciolto il Parlamento perché non lo riteneva più “in linea con ciò che vuole la gente”. Durante la campagna presidenziale aveva dichiarato che avrebbe combattuto la corruzione e cercato “mezzi alternativi” per sostenere le finanze della nazione, nel tentativo di imporre meno oneri ai poveri. Seppur concordando con le necessità di ripristinare l’economia e di sostenere le persone in difficoltà, aveva criticato gli accordi con il FMI.

Negli ultimi quattro anni, la percentuale di persone sotto la soglia di povertà è salita al 25,9% e le previsioni di crescita della Banca mondiale sono di solo il 2,2% per il 2024. Diversi sondaggi avevano evidenziato che l’economia resta la prima preoccupazione per gli elettori.

“Ora che il presidente e i nuovi leader hanno ottenuto i voti per guidare il parlamento, devono mantenere la fiducia dei cittadini”, ha commentato ad AsiaNews un anziano uomo d'affari di Colombo, la capitale. “Siamo molto felici per i nostri figli, perché beneficeranno di questo nuovo governo, ma solo se guiderà il Paese con un unico obiettivo, cioè 'per la gente'”, ha detto Vinothen Rasaiaha, un tamil di 45 anni.

Un comunicato stampa del Movimento delle donne cristiane sottolinea allo stesso modo che coloro che hanno avuto un ruolo nella vittoria del NPP devono ora garantire che il governo gestisca il Paese senza tradire la fiducia della popolazione, in particolare delle comunità tamil, stanziata nel nord e nell’est del Paese, e che ha sofferto a lungo a causa di tre decenni di guerra civile.