di Melani Manel Perera

Di fronte alle tensioni in Medio Oriente la Ceylon Petroleum Corporation sta eplorando la possibilità di ricorrere al greggio africano, mentre anche Mosca si è fatta avanti. Intanto un calo nella produzione agricola sta facendo nuovamente salire i prezzi dei generi alimentari.

Colombo (Asia News) – In mezzo all’escalation delle tensioni in Medio Oriente e alle preoccupazioni per ulteriori interruzioni nella catena di approvvigionamento di carburante, lo Sri Lanka ha deciso di esplorare la possibilità di importare prodotti petroliferi dalla Nigeria, importante produttore africano.

“Abbiamo già dato istruzioni ai nostri funzionari affinché ottengano campioni di prodotti dalla Nigeria e da altri Paesi produttori di petrolio per testarli nei laboratori locali e valutarne la fattibilità”, ha dichiarato D.A. Rajakaruna, presidente della Ceylon Petroleum Corporation (CPC). "Questo passo mira a prevenire qualsiasi impatto sullo Sri Lanka derivante da un’interruzione della catena di approvvigionamento tradizionale", ha aggiunto.

La CPC fornisce circa il 60% del carburante, mentre Sinopec, Lanka Indian Oil Company (LIOC) e RM Parks coprono la restante parte, secondo quanto riferito da lui. Sottolineando che non ci saranno impatti immediati sul mercato locale, Rajakaruna ha affermato che gli effetti delle attuali interruzioni globali si faranno sentire entro agosto o settembre di quest’anno.

Nel frattempo, anche la Russia ha offerto una collaborazione commerciale sul petrolio con lo Sri Lanka. Tuttavia, Rajakaruna ha escluso acquisti dalla Russia a causa delle sanzioni economiche e delle questioni politiche coinvolte, pur riconoscendo che lo Sri Lanka sarebbe d’accordo in linea di principio.

La preoccupazione legate ai possibili rincari del prezzo del petrolio nello Sri Lanka vanno a sommarsi ai problemi creati all’economia da una significativa flessione della produzione agricola, con un netto calo della produzione di colture chiave come riso, gomma e cocco. L’impatto complessivo sta facendo aumentare i prezzi nello Sri Lanka, con l’inflazione alimentare che rappresenta una crescente preoccupazione sia per i consumatori sia per i responsabili delle politiche economiche.