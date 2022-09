di Arundathie Abeysinghe

Sono in corso discussioni tra le banche centrali per permettere il funzionamento delle carte di credito russe in Sri Lanka. L'anno scorso quasi 17mila turisti russi hanno visitato l'isola. Il Paese è in ripresa economica e spera di ottenere anche un prestito per l'acquisto di carburante.

Colombo (AsiaNews) - Le autorità dello Sri Lanka stanno considerando la possibilità di aderire al sistema di pagamento russo Mir: al momento sono in corso discussioni tra la Banca centrale del Paese e quella di Mosca. Lanciato nel 2017, il Mir è un canale di pagamento e trasferimento di denaro gestito dal Russian National Payment Card System.

Secondo alti funzionari governativi interpellati da AsiaNews, il Mir è un sistema di pagamento facile ma “è necessario ottenere l’approvazione della Banca centrale” per il prosieguo dei colloqui.

Il 6 marzo Visa e Mastercard hanno sospeso le operazioni in Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Da allora i titolari di carte bancarie Visa e Mastercard emesse in Russia non possono pagare beni e servizi al di fuori del loro Paese. Usa e suoi alleati hanno sanzionato Mosca con l'esclusione dal Swift, il principale sistema di pagamenti internazionali, controllato da Washington.

L’uso del Mir, invece, permetterebbe ai turisti russi di utilizzare le proprie carte di credito durante il soggiorno in Sri Lanka, una cosa che - dicono i funzionari di governo - le autorità locali “sarebbero liete di permettere”.

I dati dello Sri Lanka Tourism Authority mostrano che nel 2021, nonostante la pandemia da covid-19, la Russia era tra i primi Paesi per numero di turisti che hanno visitato l’isola con quasi 17mila ingressi.

Poiché le proteste che hanno interessato il Paese nei mesi scorsi "sono ormai terminate e l'isola è una destinazione turistica sicura", i visitatori torneranno soprattutto nei mesi di novembre e dicembre, sostengono le fonti di AsiaNews.

Secondo fonti del ministero dei Trasporti, "c'è la speranza che i voli tra lo Sri Lanka e la Russia inizino entro la metà di ottobre".

Nel frattempo le autorità di Colombo continuano anche a discutere con Mosca sulla possibilità di ottenere un prestito per l'acquisto di petrolio russo per “alleviare la crisi del carburante in Sri Lanka” che da mesi attanaglia il Paese. L'amministrazione Wickmeresinghe si aspetta un "grande sostegno" dalla Russia per la ripresa economica: secondo fonti del ministero dei Trasporti e delle Autostrade le discussioni per l’ottenimento di un prestito stanno andando “molto bene".

Secondo i funzionari locali, già "l'ex presidente Gotabaya Rajapaksa aveva chiesto al presidente russo Vladimir Putin di fornire un prestito allo Sri Lanka per acquistare petrolio dalla Russia".

Circa il 50% delle esportazioni russe in Sri Lanka riguardano macchinari e attrezzature, mentre per circa un terzo si tratta di cereali, soprattutto grano. Fino al 2018, lo Sri Lanka era uno dei principali acquirenti al mondo di amianto crisotilo russo, utilizzato nell'industria edilizia, ma il governo ha deciso di smettere di utilizzare l'amianto entro il 2029, per cui il volume degli acquisti è diminuito in modo significativo. Lo Sri Lanka esporta in Russia il tè, che rappresenta il 50% delle sue esportazioni, e prodotti tessili, che rappresentano il 40% dell’export.

Le relazioni bilaterali tra Mosca e Colombo comprendono anche accordi in materia di scienza, tecnologia e innovazione, turismo, cultura, esplorazione spaziale e pesca.