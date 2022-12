di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - Lo Sri Lanka, alla ricerca di fonti alternative per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, ha discusso con la Russia una cooperazione in materia di energia nucleare. Nei giorni scorsi il ministro dell'Energia e dell'elettricità, Kanchana Wijesekera, ha parlato dell'iniziativa con l'ambasciatore russo Levan Dzhagaryan.

Le autorità srilankesi sono alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per affrontare la crisi energetica e di combustibili nel Paese, a sua volta causata da una crisi economica caratterizzata da scarse riserve di valuta estera.

L'ambasciata russa, in un messaggio su Twitter, ha reso noto che "l'incontro si è concentrato sulle necessità del settore energetico dello Sri Lanka, come il carburante, le operazioni di raffineria, la fornitura di carbone e la cooperazione nell'energia nucleare". Stesse parole utilizzate dal ministro Wijesekera, che ha inoltre citato “il memorandum d'intesa firmato per la cooperazione in materia di energia nucleare con Rosatom”. Rosatom è una società statale russa specializzata in energia nucleare e prodotti ad alta tecnologia.

Alcuni studiosi hanno rivelato ad AsiaNews che "la Russia sarebbe in grado di risolvere la maggior parte dei problemi energetici dello Sri Lanka". All'inizio di quest'anno, soprattutto nel periodo precedente all'assunzione delle funzioni da parte dell'attuale ministro Wijesekera, "il Paese ha avuto difficoltà a garantire le forniture energetiche. Per questo motivo, l’isola sta cercando la cooperazione energetica con altre nazioni. La Russia può svolgere un ruolo significativo in tal senso".

I russi rivelano di essersi già impegnati con il ministero dell'Energia dello Sri Lanka per incrementare gli scambi commerciali nel settore energetico. Le discussioni si sono concentrate sulla fornitura di petrolio e carbone, ma hanno anche "toccato la possibilità di altri progetti, considerando le capacità della Russia in materia di energia nucleare.

Secondo fonti del ministero dell'Energia, la Russia è pronta a espandere la cooperazione commerciale con lo Sri Lanka non solo nel settore dell’energia, ma anche in quelli dell’agricoltura, del turismo e della sanità. Nel gennaio 2018, la Russia e lo Sri Lanka avevano tenuto colloqui per un uso pacifico dell'energia nucleare. Nikolay Spassky, vicedirettore generale della società nucleare statale russa Rosatom, aveva incontrato l'ex ministro dell'Energia e il ministro della Scienza, della tecnologia e della ricerca, Ranjith Siyambalapitiya e Susil Premajayantha.

Studiosi e ingegneri delle più importanti università nazionali hanno commentato dicendo che "la Russia, essendo uno dei principali attori nelle realizzazione di reattori nucleari, potrebbe offrire conoscenze tecniche e investimenti. Mentre la popolazione srilankese potrebbe opporsi al progetto, la Russia potrebbe proporre diverse opzioni, tra cui le piattaforme off-shore".

Fonti del Ceylon Electricity Board (Ceb) hanno spiegato che "lo Sri Lanka dovrà affrontare una grave crisi energetica nel 2023 a causa del problema dell'approvvigionamento di carbone per la centrale elettrica di Norocholai. Il Paese ha bisogno di 38 spedizioni di carbone prima del 30 aprile 2023; le scorte di carbone esistenti saranno sufficienti solo fino al 20 gennaio 2023".

Lo Sri Lanka, che ottiene il 40% dell’elettricità dal carbone, non è riuscito a procurarsi i combustibili fossili necessari a causa della crisi valutaria dei cambi. Inoltre, ha aggiunto il Ceb, "a causa delle condizioni meteorologiche avverse, al momento non possiamo scaricare le partite di carbone. Di conseguenza, nel 2023 saremo costretti a subire interruzioni di corrente molto lunghe, rischiando il più lungo taglio della storia".