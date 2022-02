di Melani Manel Perera

Erano partiti per le vacanze e ora non possono tornare nel loro Paese a causa della guerra. Oggi il governo discuterà la possibilità di fornire assistenza finanziaria e allungare il periodo di permanenza sull'isola. Nei giorni scorsi proteste davanti all'ambasciata russa.

Colombo (AsiaNews) - Il governo dello Sri Lanka prenderà in considerazione la possibilità di fornire assistenza finanziaria a migliaia di turisti ucraini rimasti bloccati sull’isola. Erano partiti per le vacanze quando nel loro Paese è scoppiata la guerra.

Colombo sta ora considerando di estendere il periodo di validità dei visti dei viaggiatori ucraini. A questo proposito il ministro del Turismo Prasanna Ranatunga ha anticipato che farà delle proposte alla riunione di governo che si terrà oggi. “Il ministero degli Esteri e il Dipartimento dell’immigrazione stanno già tenendo colloqui in materia”, ha aggiunto Ranatunga.

Secondo la Sri Lanka Tourism Development Authority, al momento 4mila turisti ucraini e 11.500 turisti russi si trovano nel Paese. Alcuni di loro ieri hanno inscenato delle proteste sulle spiagge di Galle e Mirissa nella provincia meridionale del Paese.

"Siamo venuti in Sri Lanka per una vacanza. Ora siamo impotenti”, ha dichiarato ai media una donna. “Non capisco perché il mondo stia in silenzio. Ora è successo a noi, ma potrebbe succedere a chiunque se le nazioni del mondo non agiscono rapidamente”.

Una ragazza ha raccontato in lacrime di essere preoccupata per la madre e la sorella, entrambe rimaste bloccate dai bombardamenti russi in due punti diversi dell’Ucraina: “Stiamo passando notti insonni”. Un’amica ha spiegato che erano venute in Sri Lanka per una breve vacanza, ma che ora non hanno idea di quando potranno tornare in patria: “Sarebbe di grande aiuto se gli abitanti dello Sri Lanka potessero aiutarci a sopravvivere fino alla partenza, dato che il nostro denaro sta per finire”, ha aggiunto.

Dopo l’attacco di Putin, gli ucraini in Sri Lanka hanno manifestato davanti l’ambasciata russa a Colombo, invitando i cittadini russi a “non rimanere in silenzio”.

La delegazione dell'Unione europea in Sri Lanka, in accordo con le ambasciate di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Romania, ha condannato l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe.

"Le recenti azioni della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina sono state una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e degli accordi di Minsk”, si legge nella dichiarazione. "Ciò rappresenta una seria minaccia all'ordine internazionale che abbiamo giurato insieme di difendere in tutto il mondo, compresa la regione dell'Indo-Pacifico".