di Melani Manel Perera

Si tratta di macachi dal berretto, un primate molto simile geneticamente all'uomo, cavia ideale per gli esperimenti su farmaci e vaccini. L'ambasciata cinese ha smentito la notizia dicendo che si tratta di disinformazione, ma gli ambientalisti continuano a esprimere preoccupazione per la proposta. Favorevoli invece gli agricoltori sempre più preoccupati per i danni che questi animali producono sui raccolti.

Colombo (AsiaNews) - Il governo dello Sri Lanka ha annunciato di aver ricevuto una proposta dalla Cina per l’esportazione di 100mila macachi dal berretto, scatenando le proteste degli ambientalisti che, opponendosi alla decisione, sottolineano che non esistono disposizioni legali per esportare un gran numero di animali selvatici in altri Paesi.

"L'esportazione di animali selvatici non contribuirà a portare valuta estera al Paese. Secondo la legge, il nostro Paese non può esportare animali a scopo di lucro, poiché abbiamo firmato un accordo per non vendere animali selvatici", ha affermato l'attivista ambientale Nayanaka Ranwella.

Il ministro dell’Agricoltura, Mahinda Amaraweera sostiene di aver ricevuto la proposta da una delegazione cinese in visita in Sri Lanka e ha affermato che i primati saranno destinati a 1.000 zoo cinesi. Mentre gli ambientalisti temono che gli animali verranno utilizzati per esperimenti scientifici o addirittura come cibo, l’ambasciata cinese a Colombo ha diffuso un comunicato stampa con cui ha smentito la notizia, dicendo che si tratta di una campagna di “disinformazione”.

Il macaco dal berretto è una specie endemica dello Sri Lanka, e anche se non è protetta dal Paese, è inserita nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura perché in via di estinzione. Secondo gli ambientalisti un ordine per un gran numero di scimmie è stato ricevuto anche dagli Stati Uniti, che dal 2000 al 2020 hanno importato a scopo sperimentale 482mila esemplari. I macachi dal berretto sono infatti commercializzati legalmente e illegalmente a livello internazionale a causa della somiglianza genetica con gli umani, rendendoli le cavie ideali per i test di farmaci e vaccini.

Secondo Amaraweera lo Sri Lanka ha una popolazione di 3 milioni di macachi dal berretto (una cifra che secondo gli attivisti ambientali sarebbe di soli 200mila). Questa specie animale fa parlare anche per i danni che provoca ai raccolti, che secondo alcune stime provocherebbe una perdita di 19,3 milioni di dollari. “Esportare le scimmie non è una soluzione”, ha spiegato Ranwella. “Abbiamo già proposto altre modalità per proteggere i raccolti, ma nessuno del governo è disposto ad ascoltarci".

Molti agricoltori sono invece d’accordo con la proposta del governo: alcuni contadini della zona di Anuradhapura hanno detto ad AsiaNews che il problema non è nuovo: “Abbiamo avuto problemi con le scimmie anche in passato. Ora semplicemente la situazione è peggiorata”. Di conseguenza il governo ha permesso agli agricoltori di uccidere una serie di animali che danneggiano i raccolti rimuovendoli dalla lista degli animali protetti.