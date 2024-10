di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - In Indonesia domani, domenica 20 ottobre, avverrà il passaggio di poteri tra il presidente uscente Joko “Jokowi” Widodo e il suo successore, ex “rivale” politico diventato suo fedele alleato, Prabowo Subianto, 73 anni, ex generale e attuale ministro della difesa, insieme al figlio maggiore di Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, come nuovo vicepresidente. Le reazioni della società indonesiana sono state contrastanti, in attesa del momento in cui la nuova coppia di massimi dirigenti nazionali gestirà il governo per i prossimi cinque anni, fino al 2029. Con un passato da ardente nazionalista, dopo la vittoria alle elezioni dello scorso febbraio - nel terzo tentativo in un decennio - il presidente eletto aveva dichiarato: “Dimostrerò che combatterò per tutti gli indonesiani, anche per quelli che non hanno votato per me”.

Proprio l’ombra del suo passato ha scatenato recentemente alcune percezioni pessimistiche in merito al futuro. Ad esempio, è un’incognita se Prabowo praticherà il suo stile di leadership militare e mostrerà il suo forte malcontento contro i gruppi di opposizione, tra cui i media critici e i loro giornalisti. Dopo aver perso la corsa alle presidenziali nel 2014 aveva detto di aver subito una “grande” frode. Altri sono scettici se l'ambiziosa eredità di Jokowi di sviluppare la nuova capitale del Paese, Nusantara Capital City (IKN), sarà portata avanti dalla nuova amministrazione, dato che Subianto in passato ha dichiarato che potrebbero volerci anni per completare i progetti avviati. Questo commento ha suscitato nella società indonesiana l'impressione che Nusantara possa diventare l'eredità obsoleta di Jokowi a causa di varie cause, tra cui l'assenza di fondi, con pochi investitori stranieri interessati a sviluppare l’ambizione di questa nuova capitale indonesiana.

Negli ultimi due giorni, la società indonesiana ha assistitito alle consultazioni di Prabowo Subianto, che ha invitato molti politici, oltre a personalità del mondo economico e accademico, ad assumere incarichi ministeriali. È diffusa l’idea che l’azione provochi un aumento delle spese statali, dal momento che Prabowo estenderà il numero di ministri da 30 a 46. Almeno un centinaio di persone sono già state invitate a incontrare Prabowo per discutere la partecipazione alla squadra. Ciò significa che il prossimo gabinetto ministeriale sarà molto esteso: Prabowo Subianto sostiene che tale iniziativa sia necessaria per affrontare al meglio la complessità delle varie questioni.

Tra le promesse politiche dell’ex generale figura un incremento della crescita economica dal 5 all’8 per cento, da ottenre aprendo agli investitori stranieri, offrendo loro la gestione operativa di aeroporti e porti marittimi. Un'altra soluzione è la vendita di crediti di carbonio all'estero per finanziare progetti green. Inoltre, lo sviluppo di sicurezza energetica e alimentare attraverso la produzione autosufficiente di beni di prima necessità con progetti di "food estate", come la bonifica delle paludi per far posto alla coltivazione della manioca e la creazione di 3 milioni di ettari per la coltivazione di riso, mais e soia. Punta anche alla riduzione delle importazioni di gasolio, con l’aumento della miscela di biodiesel a base di olio di palma al 50%, grazie al fatto che il Paese ne è il maggior produttore mondiale.

Non mancano poi le politiche popolari, che includono la distribuzione di pasti gratuiti agli alunni delle scuole, per un valore di 28 miliardi di dollari: noti come “pasti gratuiti” sono destinati a 83 milioni di bambini e donne incinte, al fine di combattere in problemi nella crescita; un programma che ha già ricevute le critiche di chi lo considera troppo “sofisticato”. Quanto a Nusantara, il presidente Jokowi ha già realizzato un progetto da 32 miliardi di dollari; e nonostante l'impegno di Prabowo a portarlo avanti, molti hanno sollevato dubbi sull’equilibrio del bilancio statale.